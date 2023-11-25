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آبل قد تتخلى عن تقنية فضلها الكثير من مستخدمي هواتف آيفون

11/25/2023 4:23:21 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل ستتخلى عن إحدى التقنيات التي استعملت في العديد من هواتف آيفون.

وأشارت تقارير تداولتها مواقع صينية إلى أن آبل قد لا تستعمل تقنيات الماسح الضوئي لبصمات الأصابع في أي نوع من أجهزة آيفون المستقبلية، و"أن الشركة أغلقت معظم الأدوات التي استخدمتها لإنتاج وتمكين تقنيات Touch ID في الماضي، وآخر هاتف أتى بهذه التقنيات هو هاتف iPhone SE الذي أطلق عام 2022".

وتبعا للتوقعات فإن آبل ستطور جيلا جديدا من أجهزة iPhone SE، وسيعتمد الجيل الرابع من هذه الأجهزة على تقنيات التعرف على الوجوه (Face ID) لفك قفل الشاشة وتأمين حماية البيانات في الهاتف.

وكانت العديد من التقارير التي صدرت السنة الماضية قد أشارت إلى أن تقنيات Touch ID ستعود لهواتف آيفون، كما ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن آبل تعمل أيضا على تطوير تقنيات Face ID لتكون مستشعراتها مدمجة في شاشات الهواتف. RT

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