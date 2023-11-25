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المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة الاثنين

11/25/2023 4:23:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تكون الأجواء اليوم السبت، لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في ساعات بعد الظهر تثير الغبار في العديد من المناطق.
وتتأثر المملكة الاثنين، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار في شمال المملكة تمتد إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 20 - 12 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 9 وفي مرتفعات الشراة 19 - 8، وفي مناطق البادية 22 - 11، وفي مناطق السهول 21 - 12، وفي الأغوار الشمالية 28 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 19، وفي البحر الميت 29 - 17، وفي خليج العقبة 30 - 18 درجة مئوية.-(بترا)

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