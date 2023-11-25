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فلسطين تعيش فرحة إطلاق الدفعة الأولى من الأسرى

11/25/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم - أفرجت حركة حماس عن 13 من الأسرى الإسرائيليين الأسرى لديها في غزة، في حين غادر 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تنفيذا لمقتضيات اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه قطر بدعم مصري أميركي.
وكانت أطقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر نقلت قبل قليل 13 أسيرا من بين الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري ومن هناك جرى نقلهم إلى الاحتلال.
ونقلت القناة 12 في الكيان الصهيوني عن مسؤول من الاحتلال قوله إن "الحالة الصحية للأطفال والأمهات المفرج عنهم من غزة جيدة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري مساء امس إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.
وأوضح أن المفرج عنهم 13 إسرائيليا و10 تايلنديين وفلبيني واحد.
ولفت المتحدث القطري إلى أن الإفراج عن المواطنين التايلنديين وكذا الفلبيني خارج نطاق اتفاق التهدئة بين الاحتلال وحماس، "وهم في طريقهم للخروج من غزة مع الصليب الأحمر".
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية عبر منصة إكس الإفراج عن 39 من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق التهدئة بين حماس والاحتلال.
الى ذلك، أكدت مصادر إعلامية أمس وصول حافلات الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية.
وتضم الدفعة الأولى من المفرج عنهم من جانب حماس، 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.
في سياق متصل، اصيب طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام سجن عوفر، في الوقت الذي منعت فيه قوات الاحتلال أي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى والأسيرات المحررات.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال أمام سجن عوفر في بيتونيا قرب رام الله.
وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز على مئات الفلسطينيين المحتشدين أمام سجن عوفر في انتظار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما اعتدت على الصحفيين وأهالي الأسرى المقرر الإفراج عنهم.
واقتحمت قوات الاحتلال منزلي عائلة الأسيرة أماني الحشيم، والأسيرة مرح باكير في بيت حنينا شمال القدس المحتلة.
فيما، قامت قوات الاحتلال بمنع أي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى والأسيرات المحررات بالقدس.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال اقتحمت منزلي الأسيرتين الفلسطينيتين أماني الحشيم، وزينة عبده بالقدس، وأبلغوا عائلة زينة بعدم إجراء أي لقاء صحفي.
وقال النادي -في بيان- إن "الاحتلال استدعى منذ صباح اليوم (امس) أفرادا من عائلات الأسيرات المقدسيات إلى غرف التحقيق في المسكوبية، وتمت مصادرة هواتفهم، وهم محتجزون حتى الآن". وأشار إلى أن الاحتلال توعد عائلة الأسيرة فاطمة شاهين في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، دون مزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر محلية إن شرطة الاحتلال صادرت الخلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس.
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام للاحتلال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير طلب من شرطة الاحتلال تغطية كل السيارات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، بهدف منع الفلسطينيين من التقاط "صور النصر".
ويأتي تصعيد الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم بعد 48 يوما شن خلالها جيش الكيان الصهيوني حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا فلسطينيا، بينهم 6 آلاف و150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 36 ألف مصاب، 75 % منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وامس، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ. ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الإحتلال، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.
وكان مئات الفلسطينيين تظاهروا مرددين هتافات داعمة لفصائل المقاومة الفلسطينية أمام سجن عوفر، خلال انتظار الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
الى ذلك، نقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إدراج المحتجزين الأميركيين في المجموعة الأولى من الأسرى المقدر عددهم بـ50 أسيرا.-(وكالات)

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