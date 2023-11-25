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جيش الاحتلال يُهاجم حزب الله

11/25/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، صاروخ أرض - جو، أُطلق من لبنان نحو طائرة مسيّرة إسرائيلية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.

وأضاف أن "المُسيّرة لم تتضرر وأكملت مهمتها، والصاروخ لم يتخطى الحدود ولم تُفعل إنذارات، وفق المتبع، وردا على إطلاق الصاروخ، طائرات حربية هاجمت قبل قليل، بنى تحتية لحزب الله".

ودوت صباح السبت، صافرات إنذار في منطقة الجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان نحو الجليل الأعلى، فيما أعلنت لاحقا، الجبهة الداخلية: "انتهاء حدث تسلل الطائرة المسيرة نحو الجليل الأعلى".

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