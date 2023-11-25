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جنوب إفريقيا تلجأ لمحكمة العدل الدولية لتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري

11/25/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن بلادها بصدد تقديم التماس إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيه بتصنيف إسرائيل دولة فصل عنصري.

ونقلت صحيفة News24 عن الوزيرة قولها: "جنوب إفريقيا وفلسطين تعملان حاليا على صياغة إجراءات رفع القضية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري".

وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قد دعا في وقت سابق المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في ممارسات إسرائيل في فلسطين بوصفها جرائم حرب.

وصوت برلمان جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم لإغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار والمفاوضات.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14854 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا. RT

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