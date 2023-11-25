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قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في سجنه

11/25/2023 4:22:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض الشرطي الأمريكي ديريك شوفين المدان بقتل مواطنه من أصول إفريقية جورج فلويد للطعن داخل السجن أمس الجمعة.

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ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" طعن شوفين على يد على يد سجين آخر يبقع معه في أحد السجون الفيدرالية بولاية أريزونا.

وأشارت مصادر مطلعة على الحادث للوكالة إلى أن شوفين تعرض لإصابات خطيرة، وقدم له موظفو السجن الإسعافات الأولية وأرسلوه إلى المستشفى، فيما لم يتم الكشف عن هوية المعتدي أو أية تفاصيل أخرى حول القضية.

وأكد مكتب السجون أنه تم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث، إلى جانب تعليق الزيارات في السجن الذي يضم حوالي 380 نزيلا.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، إن المحكمة الأمريكية العليا رفضت استئناف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين المحكوم عليه بالسجن لأكثر من 20 عاما في مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابولس.

وثبت قرار إدانة شوفين بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد من الدرجة الثانية والحكم عليه بالسجن 21 عاما، بحسبما أفادت الصحيفة.

وقتل جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو 2020، مما أشعل احتجاجات عالمية طالبت بتقديم قتلته إلى العدالة ووضع حد لوحشية الشرطة والعنصرية في جميع أنحاء العالم.

وضغط شوفين وهو ضابط أبيض بركبته على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق ونصف خارج المتجر حيث كان فلويد يشتبه في محاولته استخدام ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة اللحظات الأخيرة لفلويد وهو ينادي والدته ويقول: "لا أستطيع التنفس"، وهو ما أصبح صرخة حاشدة لحركة "حياة السود مهمة". RT

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