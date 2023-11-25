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وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو:“بينما يقوم جيشه بالتطهير العرقي.. نجله يقضي عطلته في ميامي”- (تغريدة)

11/25/2023 4:22:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل مهاجما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله يائير نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي“.
وعبر حسابه على“إكس”، نشر الوزير الفنزويلي صورة قيل إنها ليائير نتنياهو أثناء قضائه عطلة في ميامي.
وأضاف جيل:“بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله يائير نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي”.
وتابع:“هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف:“القادة الصهاينة، دمى واشنطن، يدعون إلى التدخل العسكري، ويطالبون بالحصار الاقتصادي أو يدعون إلى الحرب ضد العزل، ويرسلون الشباب لقتل شباب آخرين”.
وشدد جيل على أن نتنياهو ووزراءه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وقال إن“التاريخ لن ينسى أبدا من كان المسؤول والمتواطئ في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال. ويجب على العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة”.
وبينما كانت الهجمات الإسرائيلية مستمرة على غزة، قيل إن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يائير نتنياهو، كان يقضي عطلة في ميامي.
(الأناضول)

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