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رئيس وزراء بلجيكا لنتنياهو: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين

11/25/2023 4:22:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يعيد التأكيد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله عند معبر رفح، وهو "لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين".

وكان دي كرو طالب في وقت سابق بأن تلتزم العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن تدمير غزة أمر غير مقبول.

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