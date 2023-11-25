رئيس وزراء بلجيكا لنتنياهو: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين

رئيس وزراء بلجيكا لنتنياهو: لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين
التاريخ
11/25/2023 4:22:44 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه يعيد التأكيد لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما قاله عند معبر رفح، وهو "لا يمكن الاستمرار بإيقاع ضحايا مدنيين".
وكان دي كرو طالب في وقت سابق بأن تلتزم العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بالقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن تدمير غزة أمر غير مقبول.
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