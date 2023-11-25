كيف تتجنب الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع تخفيضات بلاك فرايدي؟

يوما بعد آخر، تتزايد التهديدات بشأن الاحتيال عبر الإنترنت، مع ابتكار اللصوص طرق جديدة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الناس في فخ السرقة.



ويرتفع خطر عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع اقتراب موسم "بلاك فرايدي" ، حيث تزداد العروض الترويجية التي يرسلها التجار والشركات إلى العملاء المحتملين.



ومع اقتراب "بلاك فرايدي"، الذي يطلق عليه أيضا "الجمعة البيضاء"، بالإضافة إلى موسم أعياد الميلاد مع نهاية العام، نشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، سلسلة من النصائح حول أفضل السبل للبقاء في أمان وتجنب الاحتيال الإلكتروني.



ووفقا للمركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، فقد خسر المتسوقون أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) بسبب مجرمي الإنترنت خلال فترة التسوق الاحتفالية العام الماضي.



بريد إلكتروني احتيالي

ويعد إرسال بريد إلكتروني احتيالي أحد الأسباب المفضلة لدى هؤلاء المجرمين، بحيث يتم إرسال رسالة عبر بريد يحمل عنوان مشابه تماما لشركة معينة، لعرض صفقة محتملة.



ولاكتشاف هذا الاحتيال، يحتاج المستخدم إلى التدقيق جيدا في عنوان البريد الإلكتروني المرسل، وما إذا كان مطابقا تماما لاسم الشركة، لا سيما على مستوى الأخطاء الإملائية وتنسيق الرسالة.

وقال مايك ماكليلان من شركة "سيكور وركس": "نتوقع رؤية هذا السيناريو التقليدي في بلاك فرايدي".



ومع ذلك، حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة، من أن المجرمين من المرجح أن يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الوصول إليها بشكل متزايد، لإنتاج رسائل بريد إلكتروني ومواقع ويب وإعلانات احتيالية أكثر إقناعا من المعتاد.



مواقع وهمية

قد توجهك بعض عمليات الاحتيال إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة ببائع التجزئة لإدخال معلومات حسابك.

وربما يبدو ذلك طبيعيا، لكنك عندما تمضي قدما في العملية وتدخل بياناتك الشخصية، يلتقط المجرمون تلك المعلومات ويستخدمونها بعد تحويلك لموقع وهمي.



وأوضح كريس بلوفشتاين من "في بي إن أوفرفيو" وهي شركة أمن سيبراني: "يجب أن يكون لدى كل موقع ويب شهادة أمان صالحة، ويمكنك معرفة ذلك من خلال رمز القفل الصغير الموجود بجوار عنوان يو آر إل (محدد موقع الموارد الموحد)".



وقال ماكليلان: "إذا كنت تشك في حدوث شيء سيء، فكر في تغيير كلمة المرور الخاصة بك، والتحقق من نشاطك المصرفي".



الرسائل النصية

هناك نوع تقليدي من الاحتيال، وهو عبر الرسائل النصية القصيرة التي تفيد بوجود طرد بريدي في انتظارك.



ويطلب المحتال مبلغا بسيطا من المال لاستكمال عملية إيصال الطرد البريدي، حيث ينتحل صفة إحدى شركات الشحن الشهيرة، وهنا تتم سرقة مبالغ كبيرة من المستخدم.



وقال ماكليلان: "في كثير من الأحيان، ستتوقع شيئا ما عندما تتلقى هذه الرسائل النصية، لكن مرة أخرى انتبه لأي شيء لا يبدو طبيعيا".



ومن المؤشرات الجيدة على وجود خطأ ما، هو أن المحتال يطلب منك الدفع، من خلال "رابط مختصر".



