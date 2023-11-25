إيلون ماسك يخسر المليارات بسبب إكس

أمام الملياردير الأميركي إيلون ماسك أياماً صعبة، مع وقف العشرات من العلامات التجارية الكبرى حملاتها التسويقية على المنصة.



فقد ذكر تقرير أميركي أن شركة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لصاحب "تسلا" قد تخسر ما يصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



وأضاف أن الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها الصحيفة الأسبوع الماضي، أشارت إلى أكثر من 200 وحدة إعلانية لشركات مثل أمازون وكوكاكولا ومايكروسوفت أوقفت الإعلانات مؤقتا على المنصة، في حين يدرس البعض الآخر الأمر.



جاء هذا بعدما أعلنت إكس نفسها أمس الجمعة، أن 11 مليون دولار من الإيرادات معرضة للخطر، وأن الرقم الدقيق يتغير مع عودة بعض المعلنين إلى المنصة وزيادة آخرين الإنفاق، وفقا للتقرير.



"معاداة السامية"

تأتي هذه الخسائر بعدما دعم ماسك منشوراً اُعتبر معاديا للسامية على المنصة الأسبوع الماضي، ما استدعى وقف عدة شركات منها والت ديزني ووارنر براذرز ديسكفري لإعلاناتها مؤقتا على المنصة المعروفة سابقا باسم "تويتر".

إلا أن الملياردير المثير للجدل لم يسكت، بل ردت شركة إكس حينها برفع دعوى قضائية ضد مجموعة "ميديا ماترز" المعنية بمراقبة وسائل الإعلام، قائلة إن المنظمة شوهت سمعة المنصة من خلال تقرير ذكر أن إعلانات علامات تجارية كبرى منها أبل وأوراكل ظهرت بجوار منشورات عن أدولف هتلر والحزب النازي.



كما أعلن ماسك أن "إكس" ستتبرع بكل ما يأتي من الإعلانات والاشتراكات المرتبطة بالحرب في غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة.



في حين انخفضت فعلاً إيرادات الإعلانات الأميركية على إكس 55% على الأقل على أساس سنوي في كل شهر منذ استحواذ ماسك على المنصة.