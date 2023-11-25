وزير الخارجية يدعو إلى لجم الهجمات الاستيطانية في الضفة

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، إلى ضرورة لجم الهجمات الاستيطانية في الضفة، وضرورة التفاف المجتمع الدولي إلى ما يحدث في الضفة الغربية، مؤكدا "نحن في مواجهه كارثة في غزة والضفة الغربية.

واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي. أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.

وشدد على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، لافتا إلى دخول ٢٠٠ شاحنة أمس إلى قطاع غزة

وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أكدت أن للأردن دور استراتيجي في أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف نتطلع لوقف دائم لإطلاق النار، ونريد اطلاق مباحثات سلام وصولا لحل الدولتين، لنضمن السلام الدائم والشامل في المنطقة، مؤكدة أن الصور الواردة من غزة مريعة.

وقالت نتشارك مخاوفنا في شان التطوارات في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين