وزير الخارجية يدعو إلى لجم الهجمات الاستيطانية في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم السبت، إلى ضرورة لجم الهجمات الاستيطانية في الضفة، وضرورة التفاف المجتمع الدولي إلى ما يحدث في الضفة الغربية، مؤكدا "نحن في مواجهه كارثة في غزة والضفة الغربية.
واضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة مع وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزير الخارجية البرتغالي جواو كرافينيو أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون الدولي. أن هذا العام يعتبر الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ أكثر من 10 أعوام.
وشدد على الحاجة إلى الاستمرار بالعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة، لافتا إلى دخول ٢٠٠ شاحنة أمس إلى قطاع غزة
وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أكدت أن للأردن دور استراتيجي في أمن واستقرار المنطقة.
وأضاف نتطلع لوقف دائم لإطلاق النار، ونريد اطلاق مباحثات سلام وصولا لحل الدولتين، لنضمن السلام الدائم والشامل في المنطقة، مؤكدة أن الصور الواردة من غزة مريعة.
وقالت نتشارك مخاوفنا في شان التطوارات في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين
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