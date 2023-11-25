أطلقت شركة BYD السيارة الكهربائية الجديدة رقم 6 مليون

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--حققت شركة BYD، الشركة المصنعة الرائدة عالميًا للمركبات الكهربائية الجديدة والبطاريات الكهربائية، إنجازًا تاريخيًا عندما خرجت السيارة الكهربائية الجديدة رقم 6 ملايين من خط الإنتاج في مصنع مدينة Zhengzhou. وأكدت هذه المناسبة الهامة، التي تمثل إنجازًا قياسيًا، التزام BYD الثابت بالتقدم الرائد في صناعة السيارات الكهربائية.

بعد أن وصلت إلى رقم 6 مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة في ثلاثة أشهر فقط، بعد رقم 5 ملايين، استمرت وتيرة BYD السريعة في إرساء معايير جديدة في الإنتاج والمبيعات. تم الاحتفال بالمركبة الكهربائية الجديدة رقم 6 ملايين، والتي تحمل اسم BAO 5، وهي سيارة دفع رباعي فائقة هجينة تحت العلامة التجارية الفرعية الاحترافية المخصصة لشركة BYD‏ باسم FANGCHENGBAO - في حفل شارك فيه الموظفون الممثلون فرحة هذا الإنجاز الرائع.

تم تحسين مصفوفة العلامة التجارية المتنوعة لشركة BYD، بما في ذلك سلسلة Dynasty and Ocean، وFANGCHENGBAO، وDENZA، وYangwang. شهد شهر أكتوبر تحقيق شركة BYD رقمًا قياسيًا في المبيعات الشهرية، تجاوز 300 ألف سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة. إن التزام الشركة بالريادة التكنولوجية ومجموعة متنوعة من عروض المنتجات مكّن BYD من خلق قيمة كبيرة في السوق المستقبلية، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.

منذ عام 2010، تعمل شركة BYD على توسيع تواجدها العالمي بشكل نشط، حيث تقدم حافلات وسيارات أجرة تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة في النقل العام. بفضل عقد من الجهود المتفانية، تعمل حلول النقل العام الكهربائية من BYD الآن في أكثر من 400 مدينة في أكثر من 70 دولة.

ولتوسيع نطاق حضورها العالمي، اعتمدت شركة BYD نهجًا مزدوجًا للصادرات والإنتاج المحلي لتسريع التواجد العالمي لمركبات الركاب العاملة بالطاقة الكهربائية الجديدة. حاليًا، دخلت BYD في 58 دولة ومنطقة، وتجاوزت المبيعات التراكمية 200000 وحدة من سيارات الركاب، مع انتصارات كبيرة في سوق مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة في تايلاند والبرازيل ومواقع أخرى.

تقف BYD دائمًا في طليعة التقدم التكنولوجي. ابتكارات مثل بطارية Blade، ونظام DM-i Super Hybrid، وe-Platform 3.0، وتقنية Cell to Body (CTB)، ومنصة e4، ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus، ونظام Super Hybrid ثنائي الوضع للطرق الوعرة (DMO)، وضعت معايير جديدة في الصناعة. في المستقبل، ستظل BYD وفية لتطلعاتها في الابتكار والصداقة للبيئة، وستوفر تجارب تنقل أفضل لعدد أكبر من العملاء حول العالم، مما يساعد على تبريد الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة.

لتنزيل الصور، ترجى زيارة:

حول BYD

BYD هي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تأسست شركة BYD في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الكهربائية الجديدة والإلكترونيات، مع أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. . من توليد الطاقة وتخزينها وصولاً إلى تطبيقاتها في الصناعة، تلتزم شركة BYD بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. وتغطي بصمة مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة الآن 6 قارات وأكثر من 70 دولة ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. ومن المعروف أن الشركة مدرجة في بورصتي Hong Kong وShenzhen، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 500 التي تقدم الابتكارات سعيًا لتحقيق عالم أكثر خضرة.

لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع .

حول BYD Auto

تأسست شركة BYD Auto في عام 2003، وهي شركة تابعة لشركة BYD، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. بهدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، تركز BYD Auto على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة النقية. لقد أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية بأكملها لمركبات الطاقة الكهربائية الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. لقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بطارية Blade، وتقنية DM-i Super Hybrid، وe Platform 3.0، وتقنية CTB، ومنصة e4، ونظام BYD DiSus الذكي للتحكم في الهيكل، ونظام DMO Super Hybrid. وتعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في تحول نحو السيارات الكهربائية، وظلت على رأس مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الكهربائية الجديدة في الصين لمدة 10 سنوات على التوالي. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.