أطلقت شركة BYD السيارة الكهربائية الجديدة رقم 6 مليون

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--حققت شركة BYD، الشركة المصنعة الرائدة عالميًا للمركبات الكهربائية الجديدة والبطاريات الكهربائية، إنجازًا تاريخيًا عندما خرجت السيارة الكهربائية الجديدة رقم 6 ملايين من خط الإنتاج في مصنع مدينة Zhengzhou. وأكدت هذه المناسبة الهامة، التي تمثل إنجازًا قياسيًا، التزام BYD الثابت بالتقدم الرائد في صناعة السيارات الكهربائية.
بعد أن وصلت إلى رقم 6 مليون سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة في ثلاثة أشهر فقط، بعد رقم 5 ملايين، استمرت وتيرة BYD السريعة في إرساء معايير جديدة في الإنتاج والمبيعات. تم الاحتفال بالمركبة الكهربائية الجديدة رقم 6 ملايين، والتي تحمل اسم BAO 5، وهي سيارة دفع رباعي فائقة هجينة تحت العلامة التجارية الفرعية الاحترافية المخصصة لشركة BYD باسم FANGCHENGBAO - في حفل شارك فيه الموظفون الممثلون فرحة هذا الإنجاز الرائع.
تم تحسين مصفوفة العلامة التجارية المتنوعة لشركة BYD، بما في ذلك سلسلة Dynasty and Ocean، وFANGCHENGBAO، وDENZA، وYangwang. شهد شهر أكتوبر تحقيق شركة BYD رقمًا قياسيًا في المبيعات الشهرية، تجاوز 300 ألف سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة. إن التزام الشركة بالريادة التكنولوجية ومجموعة متنوعة من عروض المنتجات مكّن BYD من خلق قيمة كبيرة في السوق المستقبلية، بما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين.
منذ عام 2010، تعمل شركة BYD على توسيع تواجدها العالمي بشكل نشط، حيث تقدم حافلات وسيارات أجرة تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة في النقل العام. بفضل عقد من الجهود المتفانية، تعمل حلول النقل العام الكهربائية من BYD الآن في أكثر من 400 مدينة في أكثر من 70 دولة.
ولتوسيع نطاق حضورها العالمي، اعتمدت شركة BYD نهجًا مزدوجًا للصادرات والإنتاج المحلي لتسريع التواجد العالمي لمركبات الركاب العاملة بالطاقة الكهربائية الجديدة. حاليًا، دخلت BYD في 58 دولة ومنطقة، وتجاوزت المبيعات التراكمية 200000 وحدة من سيارات الركاب، مع انتصارات كبيرة في سوق مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة في تايلاند والبرازيل ومواقع أخرى.
تقف BYD دائمًا في طليعة التقدم التكنولوجي. ابتكارات مثل بطارية Blade، ونظام DM-i Super Hybrid، وe-Platform 3.0، وتقنية Cell to Body (CTB)، ومنصة e4، ونظام التحكم الذكي في الجسم BYD DiSus، ونظام Super Hybrid ثنائي الوضع للطرق الوعرة (DMO)، وضعت معايير جديدة في الصناعة. في المستقبل، ستظل BYD وفية لتطلعاتها في الابتكار والصداقة للبيئة، وستوفر تجارب تنقل أفضل لعدد أكبر من العملاء حول العالم، مما يساعد على تبريد الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة.
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حول BYD
BYD هي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تأسست شركة BYD في عام 1995 كشركة مصنعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتفتخر الآن بنطاق أعمال متنوع يغطي السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطاقة الكهربائية الجديدة والإلكترونيات، مع أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا في الصين والولايات المتحدة وكندا واليابان والبرازيل والمجر والهند. . من توليد الطاقة وتخزينها وصولاً إلى تطبيقاتها في الصناعة، تلتزم شركة BYD بتوفير حلول طاقة خالية من الانبعاثات تقلل من الاعتماد العالمي على الوقود الأحفوري. وتغطي بصمة مركبات الطاقة الكهربائية الجديدة الآن 6 قارات وأكثر من 70 دولة ومنطقة وأكثر من 400 مدينة. ومن المعروف أن الشركة مدرجة في بورصتي Hong Kong وShenzhen، وهي إحدى الشركات المدرجة في قائمة Fortune Global 500 التي تقدم الابتكارات سعيًا لتحقيق عالم أكثر خضرة.
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حول BYD Auto
تأسست شركة BYD Auto في عام 2003، وهي شركة تابعة لشركة BYD، وهي شركة متعددة الجنسيات ذات تقنية عالية مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. بهدف تسريع التحول الأخضر لقطاع النقل العالمي، تركز BYD Auto على تطوير المركبات الكهربائية والهجينة النقية. لقد أتقنت الشركة التقنيات الأساسية للسلسلة الصناعية بأكملها لمركبات الطاقة الكهربائية الجديدة، مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وأجهزة التحكم الإلكترونية. لقد شهدت في السنوات الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة، بما في ذلك بطارية Blade، وتقنية DM-i Super Hybrid، وe Platform 3.0، وتقنية CTB، ومنصة e4، ونظام BYD DiSus الذكي للتحكم في الهيكل، ونظام DMO Super Hybrid. وتعد الشركة أول شركة تصنيع سيارات في العالم توقف إنتاج المركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري في تحول نحو السيارات الكهربائية، وظلت على رأس مبيعات سيارات الركاب العاملة بالطاقة الكهربائية الجديدة في الصين لمدة 10 سنوات على التوالي. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة الموقع .
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