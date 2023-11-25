الرئيس الفنلندي يُقرّ بشركة AGCO كمستثمر دولي طويل الأجل

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت AGCO (رمزها في بورصة نيويورك: AGCO)، وهي شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة، على جائزة التدويل السنوية لرئيس جمهورية فنلندا في فئة المستثمر الدولي طويل الأجل. وتُمنَح الجائزة سنويًا تقديرًا للشركات أو المجتمعات الناجحة عالميًا.
وقال Eric Hansotia، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة AGCO "لقد كان نمو AGCO في فنلندا بمثابة قصة نجاح، ويُشرفنا أن يتم تكريمنا بهذه الجائزة المتميزة". "نحن نُقدِّر فرقنا والعمل الذي يُركّز على المزارعين في فنلندا. واستثماراتنا المتواصلة في شعبنا ومصانعنا ومنتجاتنا في هذا البلد يشعر بها المزارعون في كل ركن من أركان العالم ويساعدون من خلالها في توفير الغذاء لكل العالم على نحوٍ مستدام.
توظف شركة AGCO أكثر من 2200 شخص في فنلندا. ومنذ الاستحواذ على عمليات محركات الديزل Valtra وSisu في عام 2004 من شركة Kone، استثمرت شركة AGCO بشكل مستمر في البحث والتطوير والمنشآت والأفراد في المواقع الرئيسية للشركة في لينافوري في غرب فنلندا، وسولاهتي في وسط فنلندا جنبًا إلى جنب مع منظمة المبيعات المباشرة الفنلندية المحلية AGCO Suomi. وفي السنوات الخمس الماضية وحدها، بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في مواقع AGCO في فنلندا حوالي 170 مليون يورو.
تقوم شركة AGCO Power بتطوير وتصنيع المحركات ومكونات نقل الحركة والمُولدات التي يتم تصديرها إلى أكثر من 30 دولة في كل أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا. وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، كانت استثمارات AGCO تُركّز بالأساس على تطوير المنتجات وتحديث التصنيع. وقد حصلت عائلة محركات CORE التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي يمكنها العمل أيضًا بأنواع الوقود البديلة مثل الغاز الحيوي والهيدروجين، على جائزة "محرك العام" في عام 2023 من شركة Diesel Progress، فهي تساعد المزارعين بشكل كبير على تقليل انبعاثات الكربون.
وقال Juha Tervala، المدير العام لشركة AGCO Power، "استثمرنا استثمارات كبيرة في مرافق التصنيع لشركة AGCO Power، مع التركيز على المرونة ومستوى الأتمتة العالي والكفاءات البيئية ورفاهية الموظفين". "تشمل الاستثمارات الأخيرة إقامة مركز لوجستي مؤتمت للغاية، وخط تجميع مرنًا جديدًا، وخلايا اختبار، وخط طلاء، ومنطقة شحن. ونعتقد أن هذه التغييرات ستضمن نمو شركة AGCO Power على مدى السنوات المقبلة.
يتم تصنيع جرارات Valtra في مقر العلامة التجارية في مدينة سولاهتي، وسط فنلندا، وهو أحد مواقع تصنيع الجرارات الأكثر استدامة في العالم. ومنذ أن أصبحت جزءًا من شركة AGCO، تطور نطاق Valtra في أوروبا من شركة رائدة في السوق في الدول الإسكندنافية إلى واحدة من العلامات التجارية الرئيسية للجرارات وأكثرها احترامًا في أوروبا، مما أسهم في استمرار زيادة حصتها في السوق وتحسين أرباحها. وكجزء من AGCO، عززت Valtra مكانة علامتها التجارية من خلال تقديم حلول سهلة الاستخدام ومخصصة للمزارعين والعملاء في القطاعات غير الزراعية مثل صيانة طرق المدينة والغابات والطيران والدفاع.
قال Jari Rautjärvi، المدير العام لشركة Valtra، "لقد وضعت الاستثمارات الكبيرة في المنتجات الجديدة ومرافق إنتاجنا في سولاهتي الأساس للطلب العالمي المتزايد على منتجات Valtra". "ويتم تصدير سلاسلنا الجديدة والذكية Q وS إلى البرازيل وأستراليا، ومن خلال Valtra Unlimited، يمكننا تصميم حلول تناسب احتياجات عملائنا بكل دقة".
أعلنت شركة Valtra مؤخرًا عن نقل إنتاج جراراتها الرائدة من فرنسا إلى فنلندا، واستند ذلك إلى استثمارات كبيرة في إقامة ورشة طلاء جديدة، وتوسيع مصنع نواقل الحركة، ومركز لوجستي بمساحة 10,000 متر مربع ومركز جديد للاختبارات الهندسية في كل الأحوال الجوية. وتقوم شركة Valtra بتصدير الجرارات من فنلندا إلى أكثر من 65 دولة حول العالم.
قدَّم الرئيس الفنلندي Sauli Niinistö جائزة المستثمر الدولي طويل الأجل إلى شركتي AGCO Power وValtra في حفل أقيم في 24 نوفمبر 2023. واختارَ الرئيس الفائزين بالجائزة بناءً على اقتراحات مُقدَّمة من منظمات أعمال فنلندية مثل شبكة فريق فنلندا، والمراكز الإقليمية للتنمية الاقتصادية والنقل والبيئة، ومؤسسة Finnvera ووزارة الخارجية الفنلندية.
نبذة عن AGCO
AGCO (رمزها في بورصة نيويورك: AGCO) هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة. وتوفر AGCO قيمة للعملاء من خلال مجموعة علاماتها التجارية المتنوعة، بما في ذلك العلامات التجارية الأساسية مثل Fendt®، وGSI®، وMassey Ferguson®، وPrecision Planting® وValtra®. وبدعم من حلول الزراعة الذكية من Fuse®، تساعد المجموعة الكاملة من المعدات والخدمات التي تقدمها AGCO المزارعين في تزويد عالمنا بالغذاء على نحوٍ مستدام. تأسست شركة AGCO عام 1990 ويقع مقرها الرئيسي في بلدة دولوث التابعة لولاية جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغ صافي مبيعاتها قرابة 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني . للاطلاع على أخبار الشركة والمعلومات والأحداث، تُرجى متابعتنا على منصة X: @AGCOCorp. وللاطلاع على الأخبار المالية على منصة X، تُرجى متابعة الهاشتاج #AGCOIR.
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