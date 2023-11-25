الرئيس الفنلندي يُقرّ بشركة AGCO كمستثمر دولي طويل الأجل

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت AGCO (رمزها في بورصة نيويورك: AGCO)، وهي شركة رائدة عالميًا في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة، على جائزة التدويل السنوية لرئيس جمهورية فنلندا في فئة المستثمر الدولي طويل الأجل. وتُمنَح الجائزة سنويًا تقديرًا للشركات أو المجتمعات الناجحة عالميًا.

وقال Eric Hansotia، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة AGCO "لقد كان نمو AGCO في فنلندا بمثابة قصة نجاح، ويُشرفنا أن يتم تكريمنا بهذه الجائزة المتميزة". "نحن نُقدِّر فرقنا والعمل الذي يُركّز على المزارعين في فنلندا. واستثماراتنا المتواصلة في شعبنا ومصانعنا ومنتجاتنا في هذا البلد يشعر بها المزارعون في كل ركن من أركان العالم ويساعدون من خلالها في توفير الغذاء لكل العالم على نحوٍ مستدام.

توظف شركة AGCO أكثر من 2200 شخص في فنلندا. ومنذ الاستحواذ على عمليات محركات الديزل Valtra وSisu في عام 2004 من شركة Kone، استثمرت شركة AGCO بشكل مستمر في البحث والتطوير والمنشآت والأفراد في المواقع الرئيسية للشركة في لينافوري في غرب فنلندا، وسولاهتي في وسط فنلندا جنبًا إلى جنب مع منظمة المبيعات المباشرة الفنلندية المحلية AGCO Suomi. وفي السنوات الخمس الماضية وحدها، بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في مواقع AGCO في فنلندا حوالي 170 مليون يورو.

تقوم شركة AGCO Power بتطوير وتصنيع المحركات ومكونات نقل الحركة والمُولدات التي يتم تصديرها إلى أكثر من 30 دولة في كل أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا. وعلى مدى العشرين عامًا الماضية، كانت استثمارات AGCO تُركّز بالأساس على تطوير المنتجات وتحديث التصنيع. وقد حصلت عائلة محركات CORE التي تم إطلاقها مؤخرًا، والتي يمكنها العمل أيضًا بأنواع الوقود البديلة مثل الغاز الحيوي والهيدروجين، على جائزة "محرك العام" في عام 2023 من شركة Diesel Progress، فهي تساعد المزارعين بشكل كبير على تقليل انبعاثات الكربون.

وقال Juha Tervala، المدير العام لشركة AGCO Power، "استثمرنا استثمارات كبيرة في مرافق التصنيع لشركة AGCO Power، مع التركيز على المرونة ومستوى الأتمتة العالي والكفاءات البيئية ورفاهية الموظفين". "تشمل الاستثمارات الأخيرة إقامة مركز لوجستي مؤتمت للغاية، وخط تجميع مرنًا جديدًا، وخلايا اختبار، وخط طلاء، ومنطقة شحن. ونعتقد أن هذه التغييرات ستضمن نمو شركة AGCO Power على مدى السنوات المقبلة.

يتم تصنيع جرارات Valtra في مقر العلامة التجارية في مدينة سولاهتي، وسط فنلندا، وهو أحد مواقع تصنيع الجرارات الأكثر استدامة في العالم. ومنذ أن أصبحت جزءًا من شركة AGCO، تطور نطاق Valtra في أوروبا من شركة رائدة في السوق في الدول الإسكندنافية إلى واحدة من العلامات التجارية الرئيسية للجرارات وأكثرها احترامًا في أوروبا، مما أسهم في استمرار زيادة حصتها في السوق وتحسين أرباحها. وكجزء من AGCO، عززت Valtra مكانة علامتها التجارية من خلال تقديم حلول سهلة الاستخدام ومخصصة للمزارعين والعملاء في القطاعات غير الزراعية مثل صيانة طرق المدينة والغابات والطيران والدفاع.

قال Jari Rautjärvi، المدير العام لشركة Valtra، "لقد وضعت الاستثمارات الكبيرة في المنتجات الجديدة ومرافق إنتاجنا في سولاهتي الأساس للطلب العالمي المتزايد على منتجات Valtra". "ويتم تصدير سلاسلنا الجديدة والذكية Q وS إلى البرازيل وأستراليا، ومن خلال Valtra Unlimited، يمكننا تصميم حلول تناسب احتياجات عملائنا بكل دقة".

أعلنت شركة Valtra مؤخرًا عن نقل إنتاج جراراتها الرائدة من فرنسا إلى فنلندا، واستند ذلك إلى استثمارات كبيرة في إقامة ورشة طلاء جديدة، وتوسيع مصنع نواقل الحركة، ومركز لوجستي بمساحة 10,000 متر مربع ومركز جديد للاختبارات الهندسية في كل الأحوال الجوية. وتقوم شركة Valtra بتصدير الجرارات من فنلندا إلى أكثر من 65 دولة حول العالم.

قدَّم الرئيس الفنلندي Sauli Niinistö جائزة المستثمر الدولي طويل الأجل إلى شركتي AGCO Power وValtra في حفل أقيم في 24 نوفمبر 2023. واختارَ الرئيس الفائزين بالجائزة بناءً على اقتراحات مُقدَّمة من منظمات أعمال فنلندية مثل شبكة فريق فنلندا، والمراكز الإقليمية للتنمية الاقتصادية والنقل والبيئة، ومؤسسة Finnvera ووزارة الخارجية الفنلندية.

نبذة عن AGCO

AGCO (رمزها في بورصة نيويورك: AGCO) هي شركة عالمية رائدة في تصميم وتصنيع وتوزيع الآلات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الدقيقة. وتوفر AGCO قيمة للعملاء من خلال مجموعة علاماتها التجارية المتنوعة، بما في ذلك العلامات التجارية الأساسية مثل Fendt®‎، وGSI®‎، وMassey Ferguson®‎، وPrecision Planting®‎ وValtra®‎. وبدعم من حلول الزراعة الذكية من Fuse®‎، تساعد المجموعة الكاملة من المعدات والخدمات التي تقدمها AGCO المزارعين في تزويد عالمنا بالغذاء على نحوٍ مستدام. تأسست شركة AGCO عام 1990 ويقع مقرها الرئيسي في بلدة دولوث التابعة لولاية جورجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد بلغ صافي مبيعاتها قرابة 12.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني . للاطلاع على أخبار الشركة والمعلومات والأحداث، تُرجى متابعتنا على منصة X: ‎@AGCOCorp. وللاطلاع على الأخبار المالية على منصة X، تُرجى متابعة الهاشتاج ‎#AGCOIR.

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