تقرير: الفلسطينيون يأملون بتطورها لوقف دائم لإطلاق النار.. إرتياح فلسطيني لتطبيق الهدنة في يومها الأول

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/ PNN/نجيب فراج – غيرت الهدنة بين المقاومة والكيان الاسرائيلي التي بدء بتنفيذها عند الساعة السابعة من صباح اليوم والتي بموجبها يطلق سراح نحو 50 من الاسرى المدنيين الاسرائيليين من الاطفال والنساء مقابل نحو 150 اسير فلسطيني من الاطفال والنساء على مدى اربعة ايام قادمة، غيرت من شعور المواطنين الذين ظلوا يتابعون تطورات الحرب البربرية على مدار الـ48 يوما الماضية وما شاهدوه من جرائم وقتل ودمار لم يشاهدوه على مدى العقود الماضية.

كان هذا اليوم وهو الاول من الهدنة مختلفا وقد شعر المواطنون بشكل عام بالارتياح بعد ان سكتت اصوات المدافع وهدير الطائرات القاتلة واعتبروا ان الهدنة هو انجاز فلسطيني خاصة وان الاهداف التي انطلقت الحرب من اجل تحقيقها فشلت اسرائيل فشلا ذريعا بتحقيقها فهي لم تنهي حركة حماس وكتائب القسام ولم تعيد اسراها بقوة القتل كما كان يقول مسؤوليها العسكريين والسياسيين.



وبهذا الصدد قال عيسى قراقع رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية ورئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين السابق "ان الافراج عن الاسرى والاسيرات من الاطفال والنساء في المرحلة الاولى انجاز وطني تحقق رغما عن الكيان الاسرائيلي الذي كان يتبجح بانه سوف يعود باسراه من غزة بقوة السلاح، ولكن ما تم هو بشروط الضحية رغم كل اعمال القتل والتدمير بحرب الابادة الغير مسبوق، مع ملاحظة ان الحرب دائما لها اثمان ولا يمكن ان تتحرر الشعوب بدون الدم ونحن ندفع ضريبة الدم بمجازر لا يمكن عدها او وصفها منذ 75 سنة واليوم تختلف الظروف ونحن نشعر بالنصر والعزة وان اسرانا الذين ضحوا بكل ما يملكون لن يتركوا لوحدهم هذه المرة".



واكد قراقع في حديثه "الى ان الصفقة القادمة ستكون بتحرير كل الاسرى ذو الاحكام العالية حيث اصبح الامل بتحريرهم وتبييض السجون كبير جدا لان اسرائيل وعنجهيتها قد تحطمت حين الرضوخ لشروط المقاومة وصمود ابناء شعبنا، ويحق لنا ان نحتفل لان الاحتفال جزء من التحدي والمقاومة".



واعرب قراقع عن اعتقاده ان المعركة التي استمرت على مدى 48 يوما انها ستترك اثارا سياسية على كل المستويات الداخلية والخارجية ولذلك لا بد ان تتغير الكثير من الوقائع بما يتعلق بالانقسام البغيض الذي لا بد ان ينتهي وتتغير الظروف التي تعيشها منظمة التحرير وضرورة اصلاحها كونها المظلة التي تجمع كل الطيف السياسي الفلسطيني على ان لا يستبعد اي فصيل منها".



اما محمد الجعفري منسق فصائل منظمة التحرير في محافظة بيت لحم فقد اكد خلال حديثه عن ان الهدنة بمثابة انتصار لشعبنا رغم انها منقوصه ولكن لها دلالات كبيرة، لقد تعاظمت امالنا في تحقيق احلامنا واحلام اجدادنا بعد هذه الحرب وان ما كان مستحيلا اصبح واقعيا وهو الخلاص من الاحتلال وان هذا الخلاص يقترب رويدا رويدا وبالتالي يحق لنا ان نتفائل وان نتأكد ان الاحتلال الى زوال وهذا الزوال بات قريبا، مؤكدا ان ما قبل السابع من اكنوبر ليس ما بعده ولهذا فان الاثار سوف تكون كبيرة سواءا على صعيد انهاء الانقسام او على صعيد اتفاق اوسلو الذي تنكرت له اسرائيل وتنصلت منه او على صعيد منظمة التحرير وضرورة اصلاحها وهي اهداف كانت دائما تعتبر مطالب شعبية لا بد من تحقيقها.



وقال الناشط يوسف الشرقاوي وهو لواء متقاعد ان سريان مفعول الهدنة انما هو تأكيد على ان اهداف العملية الاسرائيلية قد فشلت باستثناء هدف الانتقام وارتكاب اكبر قدر من المجازر في صفوف ابناء شعبنا من الاطفال والنساء والرجال المدنيين والحاق تدمير كبير في المباني والشوارع والمؤسسات والمساجد والكنائس، ان الترسانة العسكرية الهامة التي بنتها كتائب القسام انما جائت لتحقيق اهدافنا الوطنية مع ملاحظة ان الكيان الاسرائيلي لا يفهم غير لغة القوة وها هي اسرائيل يوجه لها ضربات ولطمات في العمق لتبرهن المقاومة ان شعبنا الفلسطيني لن يرفع الراية البضاء وان مقاومته ستبقى بالمرصاد لافشال كل المؤامرات لتصفية قضيتنا الوطنية العادلة.



واعتبر الكاتب والاسير المحرر صالح ابو لبن ان شعبنا بصموده ومقاومته حقق انتصار هاما وواضحا على الالة الحربية الاسرائيلية الفتاكة ومن خلفها الولايات المتحدة الامريكية، وان المقاومة قالت بوضوح بانها لن تترك اسرانا في السجون والذين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل حرية الوطن وكرامة الشعب.

يجمع الفلسطينيون انه ورغم الجراح العميقة الا ان الانجاز كبير ويجب ان يبنى عليه وانهم ياملون ان تكون الهدنة متدحرجة وتكبر حتى يتم تحقيق كل امالنا وان يعود الاسرى كلهم الى البيوت وان يعود النازحون الى منازلهم لتكون بروفة لعودة اللاجئين الفلسطينيين الى منازلهم وقراهم ومدنهم التي هجروا منها في عام النكبة.

