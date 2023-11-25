حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-يكون الجو اليوم السبت، غائماَ جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداُ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الأحد، يكون الجو غائماَ جزئياً الى صاف عاصفا ومغبرا،

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار محلية متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها الى 60 كم /ساعة

والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والاثنين، يكون الجو غائماَ جزئياً الى غائم وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها الى 60 كم /ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائماَ جزئياً

الى غائم وباردا نهارا شديد البرودة ليلا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة

والبحر متوسط ارتفاع الموج.