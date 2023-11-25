جيروساليم بوست: الخارجية الإسرائيلية تطلق برنامجا لإعادة تأهيل الرهائن المفرج عنهم

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أفادت صحيفة "جيروساليم بوست" بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت برنامجا خاصا لإعادة تأهيل الرهائن الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيان الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب "أطلقت برنامجا خاصا لإعادة تأهيل المواطنين الأجانب الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر" لدى "حماس".

ووفقا للبيان سيقوم فريق من الأطباء وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين بإجراء اختبارات لتقييم الحالة الجسدية والعقلية للرهائن المفرج عنهم.

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت "حماس" السلطات الإسرائيلية 13 رهينة من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرجت إسرائيل عن 39 امرأة وطفلا في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

المصدر: وكالات



