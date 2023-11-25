سجل حافل في صفقات التبادل: صفقات عديدة نجحت وسط صراع مرير والاسرى ملف حساس

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / PNN/نجيب فراج – يصف العديد من المراقبين والمحللين والمتابعين ان الحرب الاسرائيلية الحالية على قطاع غزة والمستمرة منذ 48 يوما وقامت اسرائيل بقصف بربري كبير ادت الى استشهاد اكثر من 14 الف فلسطيني اغلبيتهم من الاطفال والنساء والرجال المدنيون، وهناك نحو اربعة الاف مفقود على الاقل اضافة الى عشرات الاف الجرحى واكثر من 60 % من البنايات في قطاع غزة قد هدمت او الحقت بها اضرارا جسيمة، يصفها هؤلاء انها جائت للانتقام من عملية طوفان الاقصى التي نفذتها كتائب القسام في السابع من اكتوبر الماضي والتي نفذت بعد سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلية والتعنت بملفات حساسة بل وتشكل بعدا استراتيجيا ومن بين هذه الملفات ملف الاسرى وتواصل الاعتقالات وادارة الظهر من قبل الجانب الاسرائيلي عن تنفيذ صفقة تبادل يتم فيها اطلاق سراح اربعة اسرى اسرائيليين لدى حركة حماس، ومن بين الملفات الضاغطة هو استمرار العدوان على المسجد الاقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، والاستمرار في الحصار الخانق على قطاع غزة منذ 17 عاما من دون ان يكون هناك اي افق لانهائه، اضافة الى العدوان على الضفة الغربية وارتكاب المجازر فيها وخاصة في المحافظات الشمالية.

ومنذ اندلاع الحرب البربرية الحالية تحولت قضية الاسرى وكانها الملف الرئيس لان الكيان الاسرائيلي لا يتحمل وجود نحو 240 اسيرا واسيرة من الاسرائيليين اغلبهم من العسكريين الاسرائيليين حيث قال المسؤولين الاسرائيليين من السياسيين والعسكريين ان اهداف الحرب هو القضاء على البنية العسكرية لحركة حماس والعودة بالمخطوفين، وقد اصبح ملف الاسرى لدى حماس الملف الضاغط الوحيد على المستويين السياسي والعسكري في اسرائيل بينما كانت حركة حماس عبر العديد من مسؤوليها تؤكد دوما ان تحرير الاسرى من السجون الاسرائيلية هو هدف دائم لها، وقد اطلق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار والذي اصبح المطلوب رقم واحد في الحرب الحالية العديد من التصريحات بشأن ذلك بعد ان تحرر من السجون الاسرائيلية عبر صفقة وفاء الاحرار في العام 2011 حيث قال حينها ان الاسرى في رقبته، كما صرح مرارا ان الحركة تعمل من اجل زيادة الغلة في اشارة الى اسر مزيد من الجنود وهذا ما حصل فعلا.



ومنذ احتلال ما تبقى من ارض فلسطين عام 1967 كان من الواضح ان اسرائيل تتعامل مع الاسرى الفلسطينيين واعتقال المزيد منهم حرب استنزاف الامر الذي شكل على كافة الفصائل ملفا ضاغطا وجعلها ان تقوم باسر العديد من الاسرائيليين لاجراء تبادل الاسرى لانه الاسلوب الوحيد لتحرير الاسرى الفلسطينيين في ظل الاختلال القوي لموازين القوى لصالح الكيان الاسرائيلي.



صفقات التبادل



وكانت اول عملية تبادل للاسرى في 23 يوليو عام 1968 حينما نجحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش من اختطاف طائرة ركاب لشركة العال الاسرائيلية وقاد العملية ليلى خالد ويوسف الرضيع، حيث كانت الطائرة متوجهه من العاصمة الايطالية الى تل ابيب وكان على متنها مائة مقاتل وقد نجحت الجيهة الشعبية بتحرير 37 اسيرا من اصحاب الاحكام العالية بينهم اسرى اعتقلوا ما قبل عام 67 ونفذت عملية التبادل بواسطة الصليب الاحمر.

اما صفقة التبادل الثانية فقد اجريت في العام 1969 حينما اختطفت مجموعة من الجيهة الشعبية بقيادة ليلى خالد طائرة اسرائيلية في بريطانيا وقد فشلت العملية ولقى احد الخاطفين حتفه وجرى اعتقال ليلى خالد من قبل السلطات البريطانية وبعد ذلك اختطفت الجبهة طائرة اخرى بريطانية وتمكنت من تحرير ليلى خالد.



وفي العام 1971 نفذت حركة فتح عملية لتبادل الاسرى جرى بموجبها الافراج عن الاسير محمود بكر حجازي مقابل ان تفرج الحركة عن الجندي الاسرائيلي الاسير لديها شومئيل فائز بعد عامين من اسره.



وفي 14/ 3/ 1979 نفذت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين / القيادة العامة بقيادة احمد جبريل صفقة تبادل تم بموجبها الافراج عن الجندي الاسرائيلي ابراهام عمرام الذي اسرته في عام 1978 مقابل الافراج عن 79 اسيرا فلسطينيا بينهم 12 اسيرة وقد اطلق على العملية" النورس".



وفي شهر فبراير عام 1980 تقرر الحكومة الاسرائيلية الافراج عن الاسير الفلسطيني مهدي بسيسو مقابل الافراج عن جاسوسة من الاردن لصالح جهاز الموساد حيث كانت محتجزة لدى حركة فتح ونفذت الصفقة في قبرص باشراف من الصليب الاحمر.ية تبادل ل



وفي 23 نوفبر عام 1983 جرت عملية تبادل اسرى بين اسرائيل وحركة فتح اطلقت اسرائيل بموجبها سراح نحو 4700 اسير فلسطيني ولبناني محتجزين في معسكر انصار بجنوب لبنان اضافة الى 65 اسير فلسطينيا من سجون الاحتلال مقابل ان تطلق حركة فتح سراح ستة من جنود الاحتلال اسرتهم في العام 1982 اثناء اجتياح لبنان.



وفي 20 /5/ 1985 نفذت صفقة للتبادل وهي من بين اهم الصفقات واطلق عليها اسم "عملية الجليل" ونفذتها الجبهة الشعبية/ القيادة العامة واطلق بموجبها سراح 1155 اسيرا واسيرة من سجون الاحتلال مقابل ثلاثة جنود كانوا اسرى لدى القيادة العامة، وقد اطلق سراح كل الاسرى المحكومين مؤيد باستثاء عدد قليل منهم وخرجوا الى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وقد ذابت كل شروط اسرائل في هذه الصفقة وعمت الافراح الشعبية الشوارع الفلسطينية.



وفي العام 1997 نفذت صفقة تبادل مميزة بين الحكومة الاردنية وجكومة الاحتلال الاسرائيلي جرى بموجبها تحرير الشيخ الشهيد احمد ياسين واثنين من مرافقيه وبشرط الملك الاردني الحسين مقابل اطلاق سراحي رجلي موساد تورطا في محاولة الاغتيال الشهيرة لخالد مشعل رئيس حركة حماس في ذلك الوقت.



في مطلع اكتوبر عام 2009 اسرائيل افرجت عن 20 اسيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل الحصول على مقطع مصور حديثا مجته دقيقتان يظهر فيه الجندي الاسير لدى حماس جلعاد شاليط حيا. وفي 11 اكتوبر 2011 اطلقت اسرائيل سراح 1027 اسيرا واسيرة وفق صفقة تبادل مع حركة حماس اطلقت عليها "وفاء الاحرار" مقابل شراح شاليط.



كما جرت العديد من صفقات التبادل مع حزب الله اللبناني

ففي عام 1991 جرت عمليتان لتبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل، كانت الأولى في 21 يناير/كانون الثاني، فأفرج عن 25 معتقلا، وكانت الثانية بعدها بثمانية أشهر (21 سبتمبر/أيلول) حيث أفرج عن 51 معتقلا مقابل جثة جندي إسرائيلي.

وفي مطلع يوليو/تموز 1996 تسلمت إسرائيل رفات جنديين (يوسف فينك ورحاميم اليشيخ) المختطفين في فبراير/شباط 1986، وأعلنت الدولة العبرية عام 1991 أنهما ليسا على قيد الحياة، وتم استبدالهما برفات 123 لبنانيا وفي نفس اليوم سرَّح حزب الله 25 جنديا من جيش لبنان الجنوبي الموالي لإسرائيل، فأفرجت إسرائيل عن 25 اسيرا من معتقلي الخيام بجنوب لبنان.

وفي 25 يونيو/حزيران 1998 أعاد لبنان إلى إسرائيل جثة الجندي إيتمار إيليا الذي قتل في كمين لحزب الله في أنصارية مع 12 عسكريا من الكوماندوس البحري الإسرائيلي أثناء مهمة خاصة لهم بلبنان في سبتمبر/أيلول 1997، وتسلم حزب الله رفات حوالي 40 من أعضائه من بينهم هادي نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي استشهد أواخر 1997.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 1999 عقد الطرفان بوساطة ألمانية صفقة تم بموجبها الإفراج عن خمسة من جنود حزب الله كانوا في سجون إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، هم هاشم أحمد فحص وأحمد حكمت عبيد وحسين محمد طليس المعتقلون منذ 1989، وأحمد حسين سرور المعتقل منذ 1987، وكمال محمد رزق المعتقل منذ 1986. وقد غادروا إسرائيل بعد الإفراج عنهم إلى فرانكفورت ومنها إلى بيروت.

وفي 19 أبريل/نيسان 2000 سرّحت إسرائيل 13 معتقلا من سجن أيالوت، كما أفرجت في نفس السنة عن محمد البرزاوي الذي ظل معتقلا في سجن عسقلان منذ 1987، دون مقابل من طرف حزب الله.

وفي 25 أغسطس/آب 2003 تمت صفقة وصفت بـ"التمهيدية" تسلم بموجبها حزب الله من إسرائيل جثتين لمقاتلين من الحزب هما عمار حسين حمود وغسان زعتر.

وكان زعتر قد قتله الجيش الإسرائيلي في إقليم التفاح عام 1998، في حين قتل عمار في ديسمبر/كانون الأول 1999 خلال عملية فدائية استهدفت موكبا عسكريا إسرائيليا جنوب لبنان. جاء استلام حزب الله للجثتين مقابل السماح للوسيط الألماني أرنسيت أورلاو بزيارة الضابط تننباوم المعتقل لدى حزب الله.

أتاحت الصفقة المذكورة لأورلاو السير قدما نحو تقريب الطرفين حول تفاهم أوسع، وتمهيد الطريق لصفقة أكبر عام 2004، وصفت بأنها أكبر صفقات تبادل الأسرى بين الطرفين وأهمها. تمت في نهاية يناير/كانون الثاني 2004 حيث لم يقتصر التبادل على أسرى من لبنان بل شمل جنسيات عربية متعددة.

شملت الصفقة 23 لبنانيا، وخمسة سوريين، وأسيرا ليبيا، وثلاثة مغاربة، وثلاثة سودانيين، و400 فلسطيني، وأسيرا ألمانيا مسلما، ورفات 59 مقاوما لبنانيا. وتسلمت إسرائيل من حزب الله ضابط المخابرات الحنان تننباوم، وجثث ثلاثة جنود (عدي أفيطان وعمر سواعد وبيني أفراهام) كانوا قد قتلوا أثناء أسرهم عام 2000.

وكان من أبرز المفرج عنهم مصطفى الديراني الذي اعتقله الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار 1994 واتهمه بأسر الطيار رون أراد عام 1986.

ومن بين المفرج عنهم في الصفقة، الشيخ عبد الكريم عبيد الذي كان الإسرائيليون قد اختطفوه من بيته في بلدة جبشيت يوم الجمعة 28 يوليو/تموز 1989، وكثيرا ما كانت تربط إسرائيل بين الإفراج عن الديراني وعبيد وبين الكشف عن مصير الطيار الإسرائيلي أراد.

وفي يوم الأربعاء 12 يوليو/تموز 2006 أسر مقاتلو حزب الله قرب قرية عيتا الشعب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنديين إسرائيليين ( أيهود غولدفاسير، إلداد ريجيف).

وذكر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الهدف من العملية هو إجراء عملية تبادل تفتح المجال أمام فك بقية الأسرى اللبنانيين، وعلى وجه الخصوص سمير القنطار الملقب بعميد الأسرى اللبنانيين، وسميت بالوعد الصادق نسبة للوعد الذي قطعه نصرالله لسمير القنطار بقرب الإفراج عنه.

وفي 8 يونيو/حزيران 2008، أطلقت إسرائيل سراح الأسير اللبناني نسيم نسر بعد سجنه ست سنوات بتهمة التجسس لصالح حزب الله، وبالمقابل أعاد الحزب لإسرائيل أشلاء جثث أربعة جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب يوليو/تموز عام 2006.

اعتبرت هذه الخطوة مقدمة لصفقة تبادل أكبر تم بموجبها يوم 16 يوليو/تموز 2008 إطلاق الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله وجثث جنديين إسرائيليين آخرين، مقابل الإفراج عن أربعة أسرى لبنانيين على رأسهم سمير قنطار، وتسليم رفات 200 فلسطيني ولبناني.