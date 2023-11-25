إستشهاد 67 صحفيا في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم السبت، إستشهاد67 صحفيا فلسطينيا بينهم 7 صحفيات في غزة، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب.

ونشر المكتب الإعلامي قائمة بأسماء الصحفيين الشهداء

منذ الـ7 من أكتوبر الماضي وحتى الـ23 من سبتمبر الجاري:

محمد الصالحي

إبراهيم لافي

محمد جرغون

أسعد شملخ

سعيد الطويل

هشام النواجحة

محمد أبو رزق

عائد النجار

محمد أبو مطر

رجب النقيب

أحمد شهاب

عبد الرحمن شهاب

حسام مبارك

هاني المدهون

عصام بهار

محمد بعلوشة

عبد الهادي حبيب

علي نسمان

أنس أبو شمالة

سميح النادي

خليل أبو عاذرة

محمود أبو ظريفة

محمد علي

محمد لبد

أحمد مسعود

رشدي السراج

محمد الحسني

سائد حلبي

جمال الفقعاوي

أحمد أبو مهادي

ياسر أبو ناموس

ماجد كشكو

عماد الوحيدي

حذيفة النجار

نظمي النديم

مجد عرندس

اياد مطر

محمد البياري

محمد أبو حطب

زاهر الأفغاني

مصطفى النقيب

هيثم حرارة

محمد الجاجة

يحيى أبو منيع

محمد أبو حصيرة

محمود مطر

أحمد القرا

موسى البرش

أحمد فطيمة

يعقوب البرش

عمرو أبو حية

مصطفى الصواف

عبد الحليم عوض

ساري منصور

حسونة إسليم

بلال جاد الله

محمد الزق

عاصم البرش

محمد عياش

مصطفى بكير

والصحفيات:

إيمان العقيلي

سلمى مخيمر

دعاء شرف

سلام ميمة

آلاء الحسنات

آيات خضورة

أمل زهد

وتم إرفاق ملف يضم صورهم

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.