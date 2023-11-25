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الجيش الإسرائيلي: الحرب لم تنته.. وهذه هي المحظورات

11/25/2023 4:14:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- حذّر الجيش الإسرائيلي أهالي غزة من محاولة الانتقال إلى شمال القطاع، وطلب منهم التوجه جنوباً، وذلك تزامناً مع إطلاق نار كثيف من القوات الإسرائيلية على طول الخط الفاصل شرق خانيونس، جنوب القطاع.

وفي اليوم الثاني من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي تحذيراً عبر تسجيل مصور، وباللغة العربية، بعنوان رسالة مهمة إلى سكان غزة في فترة التهدئة المؤقتة، قال فيه سيسمح بحركة السكان إلى جنوب غزة، وتحديداً إلى جنوب وادي غزة، ولا يسمح لهم بالتوجه إلى شمال القطاع التي وصفها بأنها منطقة حرب، وأضاف: "والحرب كما تعلمون لم تنتهِ".

كما حذر من الدخول إلى البحر، وقال إنه ممنوع الاقتراب لمسافة أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع“إسرائيل”.

تزامناً، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الخط الفاصل شرق خانيونس شهد إطلاق نار كثيفاً من القوات الإسرائيلية، وذلك بعد تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مفاجىء في أجواء مدينة خان يونس الواقعة جنوب القطاع.

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