الجيش الإسرائيلي: الحرب لم تنته.. وهذه هي المحظورات

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- حذّر الجيش الإسرائيلي أهالي غزة من محاولة الانتقال إلى شمال القطاع، وطلب منهم التوجه جنوباً، وذلك تزامناً مع إطلاق نار كثيف من القوات الإسرائيلية على طول الخط الفاصل شرق خانيونس، جنوب القطاع.
وفي اليوم الثاني من دخول الهدنة حيز التنفيذ، وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي تحذيراً عبر تسجيل مصور، وباللغة العربية، بعنوان رسالة مهمة إلى سكان غزة في فترة التهدئة المؤقتة، قال فيه سيسمح بحركة السكان إلى جنوب غزة، وتحديداً إلى جنوب وادي غزة، ولا يسمح لهم بالتوجه إلى شمال القطاع التي وصفها بأنها منطقة حرب، وأضاف: "والحرب كما تعلمون لم تنتهِ".
كما حذر من الدخول إلى البحر، وقال إنه ممنوع الاقتراب لمسافة أقل من كيلومتر واحد من الحدود مع“إسرائيل”.
تزامناً، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الخط الفاصل شرق خانيونس شهد إطلاق نار كثيفاً من القوات الإسرائيلية، وذلك بعد تحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مفاجىء في أجواء مدينة خان يونس الواقعة جنوب القطاع.
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