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الحاجة فدوى زاهد أسعد أبو الراغب في ذمة الله

11/25/2023 3:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).
إيماناً بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى آل أبو الراغب المرحومة بإذن الله الحاجة فدوى زاهد أسعد أبو الراغب (أم سامر) ، أرملة المرحوم سامح ياسين أبو الراغب (أبو سامر ) ، ووالدة كل من سامر و معتصم و سهام و نور و سمر و دعاء.
ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد مقبرة أم الحيران، والدفن في مقبرة العائلة أم الحيران.
تقبل التعازي للرجال من الساعة ٤-٩ مساءً في قاعات جمعية آل النبر.
وللنساء من الساعة ٤-٩ في منزل المرحوم سامح أبو الراغب الكائن في منطقة المقابلين - حي أبو الراغب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.




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