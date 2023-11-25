اصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية
التاريخ
11/25/2023 3:10:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أُصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.
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