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اصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

11/25/2023 3:10:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أُصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.




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