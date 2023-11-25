اليابان ترصد أول حالة أنفلونزا طيور هذا الموسم وتعدم 40 ألف طائر

اليابان ترصد أول حالة أنفلونزا طيور هذا الموسم وتعدم 40 ألف طائر
التاريخ
11/25/2023 3:10:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان رصدت أول حالة إصابة هذا الموسم بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة دواجن بجنوب اليابان.
ونقل تقرير الهيئة عن مسؤولين بوزارة الزراعة القول إن الحكومة المحلية في مقاطعة ساجا ستعدم نحو 40 ألف طائر في المزرعة.
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