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اليابان ترصد أول حالة أنفلونزا طيور هذا الموسم وتعدم 40 ألف طائر

11/25/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان رصدت أول حالة إصابة هذا الموسم بفيروس أنفلونزا الطيور شديد العدوى في مزرعة دواجن بجنوب اليابان.


ونقل تقرير الهيئة عن مسؤولين بوزارة الزراعة القول إن الحكومة المحلية في مقاطعة ساجا ستعدم نحو 40 ألف طائر في المزرعة.



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