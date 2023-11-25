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رئيس جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية العام المقبل

11/25/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حددت جمعية المصدرين الأردنيين 9 معارض دولية متخصصة ستتواجد فيها خلال العام المقبل 2024 من خلال أجنحة لتمكين الشركات الصناعية المحلية من توسيع عمليات الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية.
وحسب رئيس الجمعية أحمد الخضري، فان المعارض التي سيتم تنسيق مشاركة الشركات الصناعية فيها تتوزع على المعرض السعودي للتصنيع الغذائي المتخصص بالتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، وسيال كندا الغذائي الذي يقام بمدينة مونتريال، ومعرض الغذاء السعودي بالعاصمة الرياض ويضم جميع القطاعات الغذائية.
وقال الخضري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعارض تشمل كذلك؛ الفانسي فود شوو الغذائي في مدينة نيويورك، وسيال باريس الذي يشمل جميع القطاعات الغذائية، وغلف فود غرين في دبي ويضم كل ما يلزم القطاع الزراعي إلى جانب الخضار والفواكه.

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