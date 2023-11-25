رئيس جمعية المصدرين: توسيع عمليات الترويج للصناعة الأردنية العام المقبل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حددت جمعية المصدرين الأردنيين 9 معارض دولية متخصصة ستتواجد فيها خلال العام المقبل 2024 من خلال أجنحة لتمكين الشركات الصناعية المحلية من توسيع عمليات الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق تصديرية جديدة غير تقليدية.
وحسب رئيس الجمعية أحمد الخضري، فان المعارض التي سيتم تنسيق مشاركة الشركات الصناعية فيها تتوزع على المعرض السعودي للتصنيع الغذائي المتخصص بالتعبئة والتغليف والمضافات الغذائية، وسيال كندا الغذائي الذي يقام بمدينة مونتريال، ومعرض الغذاء السعودي بالعاصمة الرياض ويضم جميع القطاعات الغذائية.
وقال الخضري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المعارض تشمل كذلك؛ الفانسي فود شوو الغذائي في مدينة نيويورك، وسيال باريس الذي يشمل جميع القطاعات الغذائية، وغلف فود غرين في دبي ويضم كل ما يلزم القطاع الزراعي إلى جانب الخضار والفواكه.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN25112023000208011052ID1107483413
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.