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الخارجية الفلبينية: رعايانا بخير على متن السفينة المختطفة من قبل الحوثيين

11/25/2023 3:10:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الفلبينية، أن البحارة الفلبينيين الـ17 الذين تحتجزهم جماعة الحوثي في البحر الأحمر عقب اختطاف سفينة شحن قبالة سواحل اليمن، بخير حتى الآن.
ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، يوم امس الجمعة، عن وكيل وزارة الخارجية "إدواردو دي فيجا" قوله - "نحن علمنا أن رعايانا بخير وأن الحوثيين يشيرون باستمرار إلى أنهم لا يعتزمون إيذاءهم"، مشيرا إلى أن السلطات أكدت لعائلات الرهائن أن الحكومة تراقب الوضع.
وقال دي فيجا، إن الفلبين تنسق مع حكومات أخرى للتفاوض بشأن إطلاق سراح رعاياها.
وأعلن الحوثيون يوم الأحد الماضي احتجاز السفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر بعد أيام من تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية في إطار هجماتهم التي تستهدف الدولة العبرية ردا على حرب غزة.




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