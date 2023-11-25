في إجراء نادر.. مدينة البندقية تفرض ضريبة على السياح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حددت بلدية البندقية الأيام التسعة والعشرين من سنة 2024 التي ستفرض فيها ضريبتها الجديدة البالغة خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء في الفترة التي تشهد ذروة الحركة السياحية وتمتد من 25 نيسان/أبريل إلى 5 أيار/مايو، ثم تُفرض الضريبة خلال عطلات نهاية الأسبوع في أيار/مايو (11 و12 و18 و19 و25 و26 منه) وفي حزيران/يونيو (8 و9 و15 و16 و22 و23 و29 و30 منه)، بالإضافة إلى عطلتي نهاية أسبوع في تموز/يوليو (6 و7 و13 و14 منه).

ونقل البيان عن رئيس البلدية لويجي برونيارو قوله إنها "ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار الذين يأتون نهاراً ليوم واحد".



كما أوضح أنها "تجربة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المدينة، لمن يعيشون ويعملون فيها".

ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء، الذي أعلنته البلدية في أيلول/سبتمبر في ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها.



وأفلت البندقية بصعوبة في منتصف أيلول/سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في نهاية تموز/يوليو بتصنيفها كذلك معتبرين أن إيطاليا اتّخذت حتى الآن إجراءات "غير كافية" لمكافحة تدهور الموقع.

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