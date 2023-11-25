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اشتية يطالب بوقف عدوان الاحتلال في غزة والضفة

11/25/2023 3:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وقال اشتية:" نحمل إسرائيل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة والسماح للأهالي بحرية العودة إلى بيوتهم بشمال القطاع".
ودعا إلى تشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف اشتية أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.

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