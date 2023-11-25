اشتية يطالب بوقف عدوان الاحتلال في غزة والضفة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني بغزة والضفة الغربية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.
وقال اشتية:" نحمل إسرائيل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة والسماح للأهالي بحرية العودة إلى بيوتهم بشمال القطاع".
ودعا إلى تشكيل جبهة دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وأضاف اشتية أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها حكومة الاحتلال.
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