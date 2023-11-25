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روسيا تستخدم قدراتها في الحرب الإلكترونية لتحييد المسيرات والصواريخ الموجهة

11/25/2023 3:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مجلة "ذي إيكونوميست" إن روسيا استخدمت بنجاح قدراتها المتفوقة في الحرب الإلكترونية لتحييد الطائرات بدون طيار الأوكرانية وتعطيل الصواريخ، بما في ذلك صواريخ "هيمارس" الأمريكية.
وأشارت المجلة في مقال إلى أن حلفاء أوكرانيا الغربيين لم يظهروا حتى الآن أي رغبة في مساعدة كييف في الحرب ضد هذه المشكلة.
وأضافت أن روسيا أولت اهتماما كبيرا لتطوير تقنيات الحرب الإلكترونية وأولت اهتماما كبيرا لهذا المجال، بينما اضطرت أوكرانيا في بداية الصراع بشكل أساسي إلى الاعتماد على الأنظمة السوفيتية المتقدمة.
وأكدت المجلة أن القوات الروسية تمكنت من الاستفادة بدرجة كبيرة من تفوقها في الحرب الإلكترونية.
تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا اكتشفت في مارس الماضي، أن الصواريخ التي يتم إطلاقها والتي تعتمد على نظام "GPS Excalibur" الخاص بتحديد المواقع، بدأت تخطأ أهدافها بسبب التداخل الذي أحدثه الدفاع الجوي الإلكترونية التي يستخدمها الجيش الروسي، وبدأ الشيء نفسه يحدث مع القنابل "JDAM-ER" الموجهة، التي سلمتها الولايات المتحدة لكييف.
وأشار المقال إلى أن فعالية التقنيات التي تستخدمها روسيا ضد الطائرات بدون طيار الأوكرانية باتت تمثل مشكلة أكثر خطورة بالنسبة لقوات كييف.

روسيا اليوم

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