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ناسا تعلن عن اكتشاف غاز الميثان على كوكب خارج المجموعة الشمسية

11/25/2023 3:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عن اكتشاف غاز الميثان في الغلاف الجوي لـ "WASP-80b" وهو عملاق غازي تبلغ كتلته حوالي نصف حجم كوكب المشتري.


واستخدم علماء الفلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لدراسة الضوء المدمج من النجم والكوكب في حالات العبور والكسوف.


وأوضح الباحثون أن العثور على الكواكب الخارجية التي تحتوي على غاز الميثان في غلافها الجوي يساعد في فهم النظام الشمسي.


وقال الباحثون "لدى وكالة ناسا تاريخ في إرسال المركبات الفضائية إلى عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي لقياس كمية الميثان والجزيئات الأخرى في غلافها الجوي، والآن من خلال قياس الغاز نفسه في كوكب خارج المجموعة الشمسية، يمكننا البدء في إجراء مقارنة ومعرفة ما إذا كانت التوقعات من النظام الشمسي تتطابق مع ما نراه خارجه".


ولفتوا إلى أن قياس غاز الميثان إلى جانب الماء يساعد في تحديد كيفية ومكان تشكل الكوكب، كما سيساعد اكتشاف غاز الميثان في الكواكب الخارجية على بناء فهم شامل أفضل للأجواء الجوية للكواكب الخارجية.


ووفقاً للوكالة، يدور WASP-80b حول نجم تسلسل رئيسي من النوع K يبلغ عمره حوالي 1.5 مليار سنة، ونظرا لأنه عملاق غازي فإن اكتشاف الحياة هناك مستبعد، نظرا لأنه ليس كوكبا صخريا، والآن يمكن مقارنة الكوكب الخارجي بالأغلفة الجوية التي تحتوي على الميثان في أورانوس ونبتون في النظام الشمسي.


وأشارت الوكالة إلى أن درجة حرارة WASP-80b تضعه في نظام انتقالي مثير للاهتمام حيث تتنبأ نماذج كيمياء التوازن بأنه يجب أن تكون هناك خصائص CH4 وCO/CO2 يمكن اكتشافها في أطياف انتقال وانبعاث الكوكب.


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