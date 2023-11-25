وزيرا خارجية الصين واليابان يزوران كوريا الجنوبية لإجراء محادثات ثلاثية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- يصل وزيرا خارجية الصين واليابان إلى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لإجراء محادثات ثلاثية مع نظيرهم الكوري الجنوبي حول الجهود المبذولة لاستئناف قمة قادة الدول الثلاث المتوقفة منذ فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية الصيني وانج يي ووزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إلى مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق كوريا الجنوبية، مكان الاجتماع، في وقت لاحق اليوم.
ويعقد الوزيران محادثات ثنائية منفصلة مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين غدا الأحد، قبل إجراء المحادثات الثلاثية في وقت لاحق غدا.
ويحضر الوزيران مأدبة غداء يستضيفها بارك بين المحادثات الثنائية والثلاثية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
البيان
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