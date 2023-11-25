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4 هجمات على قواعد أمريكية في العراق وسوريا

11/25/2023 3:10:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مسؤول عسكري أمريكي، بأن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا، أول من أمس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات، أو أضرار في البنية التحتية.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأمريكية، والدولية، هوجمت في موقعين شمالي شرق سوريا، بعدة صواريخ، وطائرة مسيرة.

وفي العراق، هاجمت عدة طائرات مسيرة، قاعدة ((عين الأسد)) الجوية، غربي بغداد، كما هاجمت طائرة مسيرة، قاعدة تضم قوات أمريكية قرب مطار أربيل شمالي البلاد.
وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أنه حتى أول من أمس، وقع 36 هجوماً في العراق، و37 في سوريا.
فيما نقلت ((رويترز))، عن محللين، قولهم إن جماعة مسلحة تبنت، أمس، مسؤولية الهجمات على الموقعين العسكريين في العراق. وأدانت حكومة بغداد الهجوم، ووصفته بـ((تصعيد خطير، فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية)).

البيان

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