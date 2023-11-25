ترقب عودة مئات الفلسطينيين إلى غزة عبر معبر رفح اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)كشفت مصادر فلسطينية ومصرية عن عودة مئات من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ أمس الجمعة.



وأعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى وجود "920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضا إلى غزة اليوم السبت".



وقال الخطيب -الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجالية وشيخ الفلسطينيين في سيناء- لوكالة الأنباء الألمانية إنه "بموجب اتفاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية في القاهرة بدأت عملية عبور العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش الحدودية المصرية عبر معبر رفح إلى غزة".



يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة -التي تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد- حيز التنفيذ أمس الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (الخامسة بتوقيت غرينتش).



الجزيرة