إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية
التاريخ
11/25/2023 3:09:59 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- أُصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم.
يتبع..
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