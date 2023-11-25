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المجوهرات ومحضرات الصيدلة تحد من انخفاض الصادرات الوطنية

11/25/2023 3:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسهم نمو صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة في الحد من انخفاض قيمة الصادرات الوطنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي.


وارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 71.5 % ، ومحضرات الصيدلة بـ 28.2 % ، بالإضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 12.2 % .


ووصلت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية شهر أيلول الماضي نحو 609 ملايين دينار، مقارنة بـ 355 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة حوالي 377 مليون دينار، مقارنة بـ 294 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

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