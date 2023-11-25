الفيفا يحقق في شغب الجماهير بمباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم على ملعب ماراكانا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الليلة الماضية إنه بدأ تحقيقا في أعمال شغب تسببت في تأخير انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم على ملعب ماراكانا يوم الخميس الماضي.

واشتبك مشجعو البرازيل والأرجنتين خلف المرمى أثناء النشيدين الوطنيين، مما دفع الشرطة إلى مطاردة الجمهور الزائر بالهراوات.

وتوجه الضيوف، أبطال العالم، بقيادة القائد ليونيل ميسي، إلى المدرجات لمحاولة تهدئة الوضع قبل مغادرة الملعب لأكثر من 10 دقائق.

وقال الفيفا في بيان الليلة الماضية "يمكن أن يؤكد الفيفا أن لجنته التأديبية بدأت إجراءات ضد الاتحادين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم".

وتواجه الأرجنتين إجراءات تأديبية بسبب "شغب الجماهير" وتأخير انطلاق المباراة.

وأضاف الفيفا أن البرازيل تخضع للتحقيق بشأن مخالفات محتملة للمادة 17 من لوائح الانضباط، والتي تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن أثناء المباريات.

وبدأت المباراة بعد تأخير طويل وفازت الأرجنتين 1-صفر بضربة رأس في الدقيقة 63 من المدافع نيكولاس أوتامندي.

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