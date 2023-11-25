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وزارة الداخلية تحدد الإرشادات الواجب اتباعها خلال احتفالات بعيد الاتحاد وضوابط تزيين المركبات

11/25/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من الاشتراطات الواجب اتباعها من قبل الجمهور الكريم أثناء الاحتفالات بعيد الاتحاد وضوابط تزيين المركبات لتأمين سلامة الجميع وضمان الاحتفال بصورة حضارية تبعث أجواء الفرح والسعادة في هذه المناسبة الوطنية.

وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس مجلس المرور الاتحادي أن الوزارة تجدد دعوتها للالتزام بالقوانين والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والوقاية العامة ، موجهاً الدعوة
للجمهور بالاستمتاع بالأجواء الاحتفالية للمناسبة الوطنية الكبيرة والغالية على قلوب المجتمع الإماراتي والقاطنين على أرض الإمارات، والتعبير الحضاري عن الفرح والفخر بهذا العرس الوطني بصورة لا تسبب ضرراً وإزعاجاً للآخرين.

وقال أن الاشتراطات تتضمن منع إقامة المسيــرات والتجمعـــات العشوائــيــة كما جرت العادة ، وضورورة التزام المحتفلين بقواعد السير والمــــرور وتعليمـــات الشرطة ، وعدم استخدام أنواع الــرش (سبريــه الحفــلات) من قـبــل السائــق أو الراكـــب أو المشــاة وعدم طمس لوحة الأرقام الأماميــة أو الخلفيـــة وتغيير لـــون المــركبـــة وتعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي وعدم وضع أي ملصقات أو علامات أو شعارات أياً كان نوعها على المركبة، ما عدا الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفقاً للضوابط والشروط.

واضاف أن الاشتراطات تتضمن ايضاً عدم تحميل المركبة أكثــر مـــن العـــدد المسمــــوح به وعدم الخـــروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة بتاتاً وعدم تزويد المركبة بمواد الضجيج أو إدخال إضافات غيـر مرخصــــة فــي هيكل المحرك أو زوائد تؤثر على الرؤية وعدم تعطيل حركة السير أو المرور أو إغلاق الطريق على الآخريـن وعدم القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخليــة والخارجيــة وعدم تغطية زجاج المركبــة الجانبــي والأمامــي بالملصقـات أو وضع شمسية أمامية.

وشدد على أهمية عدم رفع أعلام الدول الأخرى باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعدم ارتداء الأوشحة وعدم رفع صوت الأناشيد والأغاني باستثناء الخاصة بعيد الاتحاد ، كما نبه بأنه يحظر على أصحاب محلات الزينة تركيب أي ملصق أو علم باستثناء علم دولة الإمارات العربية المتحدة أو الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد.

ونوه الحارثي إلى أنه
سيتم مخالفة وحجز أية مركبة غير متقيدة بهذه التعليمات، بالإضافة إلى مخالفة المحلات التجارية غير المتقيدة بالإرشادات والتعليمات ، متمنياً السلامة للجميع

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