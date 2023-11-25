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«بق الفراش» يتسبب بوفاة رجل فرنسي

11/25/2023 2:20:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت صحيفة «باريزيان» الفرنسية، بوفاة رجل مسن في مدينة ليون، أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله.

وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجاً صينياً شديد السمية لمكافحة بق الفراش.

وعثر نجل المتوفى على والده البالغ من العمر 87 عاماً ميتاً، وكان معه أيضاً شقيقه البالغ من العمر 63 عاماً فاقد الوعي. وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى.

وصرح نجل المتوفى للصحيفة: «قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ».

وقد عثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة «سنايبر 1000 إي سي»، المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي، بسبب سميتها العالية. وتقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد، والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق، بوصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي. كما أفادت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا، تعاني من هذه الحشرات.


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