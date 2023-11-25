منتخب الإمارات ينال برونزية «دبي للقفز بالمظلات»

ضمن منتخبنا الوطني التتويج بالميدالية البرونزية في مسابقة ((دقة الهدف)) للنسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، المقامة حالياً بسكاي دايف دبي، وتختتم منافساتها غداً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويشارك في منافساتها 168 متسابقاً من 27 دولة.

واحتل منتخبنا الوطني 1 المركز الثالث برصيد 48 سم، بينما تصدر منتخب إيطاليا الترتيب العام برصيد 32 سم، واقترب من حسم اللقب، ويلاحقه منتخب التشيك برصيد 38 سم، وجاء منتخب النمسا في المركز الرابع برصيد 59 سم، ثم أمريكا خامساً برصيد 63 سم، ومنتخب الإمارات 2 سادساً برصيد 72 سم.

وعلى صعيد منافسات الفردي، اقترب عبدالرحمن البلوشي، لاعب منتخبنا الوطني، من الفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة ((دقة الهدف)) بعدما واصل تحليقه في الصدارة برصيد 3 سم قبل جولتين من نهاية البطولة، بينما تجمد رصيد منافسيه العنيدين الإيطاليين كلاوديو وتريسولوي عند 7 سم، وتساوى في المركز الرابع ثلاثة قافزين، هم النمساوي سباستيان، والتشيكي جاكوب، والسويدي مانجوس برصيد 9 سم، وحل نجم منتخبنا محمد عبيد السويدي في المركز السابع برصيد 10 سم.

ورفع اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعمه المستمر والكبير للرياضة بشكل عام، والرياضات الجوية خاصة، ما مكنها من تبوؤ هذه المكانة الدولية، وباتت دبي وجهة عالمية لمحبيها.

تأكيد

وأكد نصر حمودة النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن الدعم الكبير الذي تناله الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أسهم في أن تتبوأ مكانة دولية مميزة، وجعلها محط الأنظار في العالم. وقال: تنظيم كبرى البطولات والإنجازات التي حققها أبطالنا، ونجاح كوادرنا الوطنية، كانت كلها محصلة لدعم سموه.

ووجه يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس الاتحاد مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة، الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، للدور الكبير الذي لعبه المجلس على مستوى دعم الرياضات الجوية واستضافة مختلف البطولات الكبرى، مثمناً دور شركاء النجاح، وفي مقدمتهم هيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة دبي للطيران المدني وشرطة دبي وبلدية دبي وسكاي دايف وميديا لاند جروب وفندق شاطئ العنوان، مستضيف مسابقة دقة الهدف، وفندق جولدن تيوليب ميديا، مستضيف المشاركين.

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