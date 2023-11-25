مساعدة سابقة تتهم حاكم نيويورك السابق بالتحرش الجنسي

تقاضي مساعدة سابقة حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بزعم أن كومو تحرش بها جنسياً بينما كان لا يزال في منصبه.

رفعت بريتاني كوميسو، المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، القضية ضد الحاكم السابق أمام المحكمة العليا بالولاية في ألباني يوم الأربعاء. يأتي الملف القضائي، وهو استدعاء من ثلاث صفحات، قبل انتهاء الدعاوى القضائية بموجب قانون الناجين البالغين، وهو قانون خاص يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة مدتها عام واحد للمطالبات التي قد تكون محظورة بموجب الحدود الزمنية.

كانت كوميسو واحدة من 11 امرأة على الأقل اتهمن كومو بسوء السلوك الجنسي، مما أدى إلى استقالته المفاجئة في عام 2021 في فضيحة "مي تو" التي كانت بمثابة سقوط حاد للسياسي الديمقراطي. والذي أنكر جميع التهم.

تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها كوميسو كومو بالتحرش الجنسي واللمس غير المرغوب فيه، وقالت إنها عوقبت بسبب الإبلاغ عن تلك الحوادث. تطالب القضية بتعويضات مالية. أدت مزاعمها إلى توجيه تهمة جنائية ضد كومو والتي تم رفضها في نهاية المطاف العام الماضي بناءً على طلب المدعي العام بالمقاطعة الذي وصفها بأنها ذات مصداقية لكنه قال إنه لا يستطيع إثبات القضية.

انتقدت محامية كومو، ريتا إم غلافين، الملف القضائي الأخير.

قالت غلافين في بيان: "إن ادعاءات السيدة كوميسو كاذبة، ولهذا السبب رفض المدعي العام لمقاطعة ألباني القضية قبل عامين بعد إجراء تحقيق شامل. إن محاولة السيدة كوميسو الواضحة للاستيلاء على تعويضات نقدية سوف تفشل ... إننا نتطلع إلى رؤيتها أمام المحكمة".

مهد قانون الناجين البالغين الطريق أمام موجة من الدعاوى القضائية ضد رجال مشهورين متهمين بسوء السلوك الجنسي، مع ظهور عدد كبير من القضايا في الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء صلاحيتها.

على مدى العام الماضي، أدى ذلك إلى رفع أكثر من 2500 دعوى قضائية، بما في ذلك قضايا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقطب الهيب هوب شون "ديدي" كومز، والممثل الكوميدي والممثل راسل براند.

لا تحدد وكالة الأسوشيتدبرس الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي إلا إذا قرروا رواية قصصهم علنًا، كما فعلت كوميسو في مقابلات صحفية.

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