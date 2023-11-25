6 حيل للتعامل مع الطفل العنيد

MENAFN - Khaberni) خبرني - العناد عند الأطفال أمر طبيعي. قد يبدو الأطفال الصغار عنيدين لأنهم يخضعون للعديد من التغيرات التنموية. إن مقاومتهم هي وسيلة لمعرفة ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله، لكن هذا لا يقلل من الصعوبات التي يواجهها الآباء. إلا أن الطفل العنيد يعتبر أكثر استقلالية مقارنة بالأطفال الآخرين. وبحسب موقع“بولد سكاي”، إليك كيفية التعرف على صفات الطفل العنيد وكيفية تأديبه.

سمات الطفل العنيد ليس كل طفل ذات إرادة قوية عنيداً، يمكن أن يكون ذكيا ومبدعاً للغاية، فهو يطرح الكثير من الأسئلة، والتي قد تبدو وكأنها تمرد ولديه أيضاً آراء خاصة به، ومن ناحية أخرى، فإن الأطفال العنيدين يتمسكون برأيهم ولن يكونوا مستعدين للاستماع إلى ما تقولينه، فيما يلي بعض الصفات الأخرى التي قد يظهرها الأطفال العنيدون:

لديهم حاجة قوية للاعتراف بهم والاستماع إليهم.. يمكن أن يكونوا مستقلين بشدة. يعاني جميع الأطفال من نوبات الغضب، لكن الأطفال العنيدين قد يفعلون ذلك في كثير من الأحيان. لديهم صفات قيادية قوية، حيث يمكن أن يكونوا“متسلطين” في بعض الأحيان. يحبون فعل الأشياء بالسرعة التي تناسبهم.

نصائح قد تساعد في التعامل مع الأطفال العنيدين 1. اعتماد أسلوب هادئ وعملي للتعامل مع الطفل العنيد إذا كنت تريدين أن يستمع طفلك إليك، عليك أن تكوني على استعداد للاستماع إليه أولاً. قد يكون لدى الأطفال العنيدين وجهات نظر جيدة ويميلون إلى الجدال وفي معظم الأحيان، عندما يصر طفلك على القيام بشيء ما أو عدم القيام به، فإن الاستماع إليه وإجراء محادثة مفتوحة حول ما يزعجه يمكن أن يساعد في حل المشكلات بشكل فعال. على سبيل المثال، إذا كان طفلك يعاني من نوبة غضب لإنهاء الغداء، فلا تطعميه بالقوة. بدلاً من ذلك، اسأليه عن سبب عدم رغبته في تناول الطعام والاستماع، حيث قد يكون السبب هو أنه يريد اللعب أو يعاني من آلام في البطن، لذا حاولي أن تقتربي من طفلك بهدوء وعملي وليس بشكل مباشر.

2. لا تجبري الطفل عندما تجبرين الأطفال على القيام بشيء ما، فإنهم يميلون إلى التمرد والقيام بكل ما لا ينبغي عليهم القيام به، ويسمى هذا السلوك بالإرادة المضادة، وهي سمة مشتركة بين الأطفال العنيدين.

على سبيل المثال، لن يساعد إجبار طفلك البالغ من العمر ست سنوات، والذي يصر على مشاهدة التلفزيون بعد موعد نومه، على ذلك. بدلاً من ذلك، اجلسي معه واظهري اهتماماً بما يشاهده.

انشغالك الكثير، والضغوطات التي لا تنتهي التي تواجهينها كأم، قد تصعب عليك التواصل مع أطفالك، فحاولي بدلاً من أن تتوقعي من طفلك الخضوع، أن تتوقعي منه التعاون. ضعي قوانين، وحددي قيماً واضحة، وفي الوقت نفسه احترمي طفلك، واحترمي رأيه، وتعاطفي معه دائماً، ولا تسخري منه، أو من اختياراته.

3. تقديم خيارات للتعامل مع الطفل العنيد اعطي أطفالك خيارات وليست توجيهات لإفساح المجال للمرونة. بدلاً من إخبارهم بالذهاب إلى السرير، اسأليهم عما إذا كانوا يريدون قراءة قصص ما قبل النوم.

تعد مهارة التفاوض من أهم مهارات الأمومة، عليك أن تكوني حكيمة وصبورة، وأن تسألي طفلك عن رأيه، واحتياجاته، وسبب رفضه لمطالبك.

4. الحفاظ على هدوئك الطفل العنيد مستعد دائماً للمواجهة، لا تواجهي العناد بالصراخ والعصبية، فسينتهي الأمر بمباراة من الصراخ الجميع فيها خاسر. لذلك من المهم التعامل معه بهدوء، وإن كان عناده ينعكس على شكل نوبة غضب، ابقي هادئة وتحدثي مع طفلك حول سلوكه عندما يهدأ حتى يكون طفلك أكثر استجابة لما ستقولينه.

يعد تحويل تركيزك طريقة جيدة لتهدئة حالتك المزاجية والتحكم فيها، يمكنك محاولة التفكير في الأشياء التي تحسن مزاجك. قد يتضمن ذلك القيام بنشاط ما أو المشي أيضاً يمكنك التأمل أو ممارسة الرياضة أو الاستماع إلى الموسيقى لتبقي هادئة.

5. خلق بيئة مناسبة في المنزل يتعلم الأطفال من خلال الملاحظة والخبرة، فإذا رأوا والديهم يتجادلون طوال الوقت، فسوف يتعلمون تقليد ذلك. يمكن أن يؤدي الخلاف الزوجي بين الوالدين إلى خلق بيئة ضاغطة في المنزل، مما يؤثر على مزاج وسلوك الأطفال. ووفقاً لدراسة، فإن الخلاف الزوجي قد يؤدي إلى الانسحاب الاجتماعي وحتى العدوان لدى الأطفال. لذا، قبل أن تتوقعي من طفلك أن يتصرف بطريقة معينة، يجب أن تكوني قدوة إيجابية لطفلك.

6. فهم وجهة نظر الطفل لفهم سلوك طفلك العنيد بشكل أفضل، حاولي أن تنظري إلى الموقف من وجهة نظره والتعاطف. وضعي نفسك مكان طفلك وحاولي أن تتخيلي ما يجب أن يمر به حتى يتصرف بهذه الطريقة. كلما عرفت طفلك أكثر، كلما تمكنت من التعامل بشكل أفضل مع نزعته العنيدة.