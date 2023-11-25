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كاميرون يحذر تل أبيب: لا أمن لإسرائيل بدون أمن طويل الأمد للفلسطينيين

11/25/2023 2:10:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- حذر وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون إسرائيل من أنها لن تعيش في أمان ما لم تكن هناك "سلامة وأمن واستقرار طويلة الأمد" للفلسطينيين.

وفي أول مقابلة صحفية له بعد توليه منصب وزير الخارجية، أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الجمعة، رحب كاميرون بالهدنة المؤقتة في قطاع غزة، التي تم إعلانها من أجل إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار مع ذلك إلى أن عدد الضحايا المدنيين في غزة كبير للغاية، مؤكدا أن على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وحث ديفيد كايرون إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية، الذي وصفه بأنه "مرفوض تماما".

وقال كاميرون إنه من المهم بالنسبة لإسرائيل أن تدرك أن "عليها أن تتصرف بطريقة تضمن الأمن الطويل الأمد"، مشيرا إلى أن الأمن في نهاية المطاف سيتوقف على "عيش الفلسطينيين بالسلام والاستقرار والأمن على هذه الأرض في الوقت ذاته".

يذكر أن أول عملية لتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" جرت يوم الجمعة بعدو مفاوضات غير باشرة طويلة بوساطة قطر ومصر. وتم إعلان هدنة لأربعة أيام في قطاع غزة من أجل تبادل المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

المصدر: "بي بي سي"

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