بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن بغزة“ليس سوى بداية”

MENAFN - Palestine News Network ) نانتاكت (الولايات المتحدة)/PNN- اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من المحتجزين لديها في قطاع غزة،“ليس سوى بداية”، مؤكدا وجود“فرص حقيقية” لتمديد هدنة الأيام الأربعة التي دخلت حيز التنفيذ في غزة.

وقال بايدن للصحافيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على“تجديد” حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشاد بايدن بالمراحل الأولى من الهدنة والتبادل. وقال“انخرطت مع فريقي هذا الصباح مع بدئنا الأيام الأولى من تطبيق هذه الصفقة”، معتبرا أن ذلك“ليس سوى البداية، لكن الى الآن سارت الأمور على ما يرام”.

وأضاف“أعتقد أن ثمة فرصا حقيقية” لتمديد الهدنة المقررة لأربعة أيام.

وأوضح“خلال الأيام المقبلة، نتطلع إلى أن يتمّ لمّ شمل العشرات من الرهائن مع عائلاتهم"، متابعا“نستذكر أيضا أولئك الذين ما زالوا محتجزين ونتعهد العمل من أجل تحريرهم”.

وحضّ بايدن الذي ساند منذ بداية الحرب إسرائيل سياسيا وزودها بأنواع مختلفة من الدعم العسكري، على بذل جهود إضافية سعيا إلى“تجديد عزمنا على استكمال حلّ الدولتين”، معتبرا أنه“أهم من أي وقت مضى”.

وشدد على أن“المضي على درب الإرهاب، العنف، القتل والحرب، سيعني منح حماس ما تريده”، مؤكدا أنه يحض“رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على التركيز على خفض عدد الضحايا المدنيين أثناء محاولته القضاء على حماس، وهو هدف مشروع”.

(أ ف ب)