بايدن: الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن بغزة“ليس سوى بداية”

(MENAFN
- Palestine News Network )
نانتاكت (الولايات المتحدة)/PNN- اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أن إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من المحتجزين لديها في قطاع غزة،“ليس سوى بداية”، مؤكدا وجود“فرص حقيقية” لتمديد هدنة الأيام الأربعة التي دخلت حيز التنفيذ في غزة.
وقال بايدن للصحافيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على“تجديد” حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأشاد بايدن بالمراحل الأولى من الهدنة والتبادل. وقال“انخرطت مع فريقي هذا الصباح مع بدئنا الأيام الأولى من تطبيق هذه الصفقة”، معتبرا أن ذلك“ليس سوى البداية، لكن الى الآن سارت الأمور على ما يرام”.
وأضاف“أعتقد أن ثمة فرصا حقيقية” لتمديد الهدنة المقررة لأربعة أيام.
وأوضح“خلال الأيام المقبلة، نتطلع إلى أن يتمّ لمّ شمل العشرات من الرهائن مع عائلاتهم"، متابعا“نستذكر أيضا أولئك الذين ما زالوا محتجزين ونتعهد العمل من أجل تحريرهم”.
وحضّ بايدن الذي ساند منذ بداية الحرب إسرائيل سياسيا وزودها بأنواع مختلفة من الدعم العسكري، على بذل جهود إضافية سعيا إلى“تجديد عزمنا على استكمال حلّ الدولتين”، معتبرا أنه“أهم من أي وقت مضى”.
وشدد على أن“المضي على درب الإرهاب، العنف، القتل والحرب، سيعني منح حماس ما تريده”، مؤكدا أنه يحض“رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) على التركيز على خفض عدد الضحايا المدنيين أثناء محاولته القضاء على حماس، وهو هدف مشروع”.
(أ ف ب)
MENAFN25112023000205011050ID1107483325
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.