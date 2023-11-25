الجيش الاحتلال يقتحم مخيم عسكر في نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
مافظاتاقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس واعتقل فلسطينيين إثر اشتباكات مسلحة وقعت خلال عملية الاقتحام.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية، ودفع تعزيزات عسكرية نحوه، كما داهمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة، ومنزلاً فيها.
الجيش الإسرائيلي
اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل مسلحة في نابلس (فيديو)
وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم حي "جبل الطويل" وداهم منزلاً يعود لعائلة الجيوسي، وعاث خرابا في محتوياته.
كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينياً من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.
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