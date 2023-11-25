الجيش الاحتلال يقتحم مخيم عسكر في نابلس ويشن حملة اعتقالات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) مافظاتاقتحم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس واعتقل فلسطينيين إثر اشتباكات مسلحة وقعت خلال عملية الاقتحام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية، ودفع تعزيزات عسكرية نحوه، كما داهمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة، ومنزلاً فيها.

الجيش الإسرائيلي

اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل مسلحة في نابلس (فيديو)

وأفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم حي "جبل الطويل" وداهم منزلاً يعود لعائلة الجيوسي، وعاث خرابا في محتوياته.

كما اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، فلسطينياً من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.