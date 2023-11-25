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كيم جونغ أون يتفرج على صور مدن كورية جنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، اطلع على صور لمدن كوريا الجنوبية، تم التقاطها من القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ.
وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون تفقد يوم امس الجمعة مركز التحكم التابع للإدارة الحكومية العامة للتقنية الجوية والفضائية في بيونغ يانغ، وتحقق من سير الأعمال للتحضير لاستخدام القمر الاستطلاعي، واطلع على الصور التي تم التقاطها في 24 نوفمبر.

وأضافت أنه اطلع على الصور "للأهداف الرئيسية على أراضي الطرف المعادي، بما فيها موكبو وغونسان وبيونغ تايك وأوسان وسيؤول".
وأطلعت الإدارة العامة كيم جونغ أون على الخط لتصوير أراضي "الطرف المعادي" ليوم 25 نوفمبر.

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