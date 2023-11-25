الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية
التاريخ
11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام محمود لباط، في الثلاثينات من عمره، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.
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