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الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسام محمود لباط، في الثلاثينات من عمره، بعد أن داهمت منزله، وفتشته.




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