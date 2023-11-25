قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من مدنية الخليل وتغلق مدخلها الشمالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن الفلسطيني عمرو زيدان حسونة، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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