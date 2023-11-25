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قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا من مدنية الخليل وتغلق مدخلها الشمالي

11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن الفلسطيني عمرو زيدان حسونة، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.




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