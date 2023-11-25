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هجوم روسي كبير بالمسيرات على كييف

11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت صباح اليوم السبت لهجوم روسي كبير بواسطة الطائرات المسيرة.
وقالت وسائل إعلام في كييف : "العاصمة تتعرض لهجوم كبير باستخدام المسيرات الروسية".
وأشارت إلى سماع أصوات انفجارات عنيفة.





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