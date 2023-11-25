هجوم روسي كبير بالمسيرات على كييف
التاريخ
11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت صباح اليوم السبت لهجوم روسي كبير بواسطة الطائرات المسيرة.
وقالت وسائل إعلام في كييف : "العاصمة تتعرض لهجوم كبير باستخدام المسيرات الروسية".
وأشارت إلى سماع أصوات انفجارات عنيفة.
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