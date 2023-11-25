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ماكرون يعلق على الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى حماس

11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم امس الجمعة بإطلاق سراح اسرى ومحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة، مؤكدا لعائلات المحتجزين الفرنسيين "تصميمه" على تأمين إطلاق سراحهم.
وقال ماكرون عبر منصة "إكس": "أرحب بالإفراج عن مجموعة أولى من الرهائن.. أفكر خصوصا في الرهائن الفرنسيين وعائلاتهم.. يمكنهم الاعتماد على تصميمنا".
وأضاف "نعمل جنبا إلى جنب مع الوسطاء من أجل تأمين تحريرهم جميعا".
وشددت الخارجية الفرنسية في بيان على أن باريس "تعمل للإفراج عن الرهائن الفرنسيين في إطار الاتفاق الذي يجري تنفيذه حاليا"، موضحة أن "الإفراج عن جميع مواطنينا أولوية مطلقة بالنسبة لفرنسا، ونعمل بلا كلل من أجل تأمينه".
كما رحبت الخارجية "بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي مكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق".




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