بوتين يمنح وسام الشجاعة لاسم صحفي روسي قتل بقصف أوكراني في زابوروجيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام "الشجاعة" لاسم مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، الذي قتل بقصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.
وجاء في نص المرسوم: "يمنح وسام "الشجاعة" لاسم بوريس مقصودوف مراسل قناة "روسيا 24" تكريما لذكراه على الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما في تأدية مهام عمله".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.
روسيا اليوم
MENAFN25112023000208011052ID1107483318
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.