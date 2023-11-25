بوتين يمنح وسام الشجاعة لاسم صحفي روسي قتل بقصف أوكراني في زابوروجيه

وجاء في نص المرسوم: "يمنح وسام "الشجاعة" لاسم بوريس مقصودوف مراسل قناة "روسيا 24" تكريما لذكراه على الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما في تأدية مهام عمله". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.

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