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بوتين يمنح وسام الشجاعة لاسم صحفي روسي قتل بقصف أوكراني في زابوروجيه

11/25/2023 2:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بمنح وسام "الشجاعة" لاسم مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف، الذي قتل بقصف أوكراني استهدف فريقا صحفيا في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا.

وجاء في نص المرسوم: "يمنح وسام "الشجاعة" لاسم بوريس مقصودوف مراسل قناة "روسيا 24" تكريما لذكراه على الشجاعة والإيثار اللذين أظهرهما في تأدية مهام عمله".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي استهداف قوات كييف فريقا صحفيا كان يعد تقريرا مصورا حول قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة زابوروجيه بذخائر عنقودية.

روسيا اليوم

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