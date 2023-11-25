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10 عادات سيئة يتعلمها الأطفال من الوالدين.. إليكم ما هي

11/25/2023 2:10:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة أن العادات المشاغبة التي يتعلمها الأطفال من الأهل تشمل السخرية ونفاد الصبر والسهر لوقت متأخر.


ووفق موقع "إكسبرس" البريطاني، فقد أظهر استطلاع للرأي شمل ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، أنه بينما يعتقد أغلبهم أن والديهم قاموا بعمل جيد في تعليمهم اللطف، إلا أنهم اكتسبوا أيضًا بعض الصفات المؤذية منها "الفوضى والمماطلة وعدم الاستماع بشكل صحيح".

ومع ذلك، فإن أهم السمات التي ينسب إليها الأطفال الفضل لوالديهم في تعليمهم إياها تشمل كيفية "أن يكونوا لطيفين"، و"التفريق بين الصواب والخطأ".

وبحسب الدراسة، إليكم أهم 10 سمات سيئة يكتسبها الأطفال من الوالدين:

1 - السخرية.
2- البقاء مستيقظين بعد موعد النوم.
3- إطلاق الريح .
4 - عدم الصبر .
5- المماطلة.
6- الفوضى.
7 - استخدام الهاتف على مائدة العشاء.
8- عدم الاستماع بشكل صحيح.
9- الروح التنافسية المفرطة.
10 - مقاطعة الآخرين.

لبنان 24

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