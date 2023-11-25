الاحتلال يعتقل فلسطينيا من قرية عرانة شرق جنين
التاريخ
11/25/2023 2:10:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا من قرية عرانة شمال شرق جنين.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني عبد الله ابو حنانة، بعد أن داهمت منزله وفتشته في القرية.
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